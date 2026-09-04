ВИДЕО: закрыл глаза на пару секунд - под Кекавой водитель уснул за рулем и разбил машину матери

В разговоре с полицейскими водитель также подтвердил, что предыдущую ночь работал. Правоохранители отмечают, что следы движения автомобиля на месте аварии свидетельствовали о том, что перед поворотом машина фактически продолжила двигаться прямо. Поэтому одной из возможных причин аварии мог стать сон водителя за рулем.