ВИДЕО: закрыл глаза на пару секунд - под Кекавой водитель уснул за рулем и разбил машину матери
3 сентября водитель, ехавший из Кекавы в Ригу, уснул за рулем и попал в аварию, повредив принадлежавший его матери автомобиль Honda. После аварии он очень переживал, что в семье его ждет суровое наказание.
Сотрудники муниципальной полиции Кекавского края во время патрулирования заметили аварию и практически сразу прибыли на место происшествия. К счастью, водитель не пострадал и отказался от вызова скорой помощи, сообщили Jauns.lv в полиции.
Как сам водитель рассказал программе Degpunktā, инцидент произошел после того, как он на несколько секунд закрыл глаза и потерял контроль над автомобилем. Машина задела дорожные знаки, съехала в кювет и перевернулась.
В разговоре с полицейскими водитель также подтвердил, что предыдущую ночь работал. Правоохранители отмечают, что следы движения автомобиля на месте аварии свидетельствовали о том, что перед поворотом машина фактически продолжила двигаться прямо. Поэтому одной из возможных причин аварии мог стать сон водителя за рулем.
Муниципальная полиция подчеркивает, что это лишь первоначальная версия, основанная на информации, полученной на месте происшествия. Точные обстоятельства аварии и ее фактическую причину предстоит установить Государственной полиции.
Автомобиль принадлежит матери водителя. Всего несколько дней назад его забрали из ремонта, а незадолго до аварии он прошел технический осмотр.
Свое расстройство и стресс водитель пытался заглушить, включив для съемочной группы песню на английском языке о прогулке под солнцем. При этом мужчина переживал, какое наказание ждет его дома со стороны мужа матери, которого он охарактеризовал как очень строгого человека.