Ринкевич встретился с папой римским и пригласил его посетить Латвию
Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Ватикан встретился с папой римским Львом XIV и пригласил понтифика посетить Латвию. Это первая встреча латвийского президента с новым главой Католической церкви после его избрания 8 мая 2025 года.
Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартин Дрегерис, Эдгар Ринкевич также провел переговоры с государственным секретарем Святого престола, кардиналом Пьетро Паролином.
В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Латвии и Святого престола, сотрудничество Латвии с Католической церковью, безопасность региона, а также поддержка Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Ринкевич отдельно отметил роль Святого престола в усилиях по возвращению украинских военнопленных и депортированных детей.
"Латвия твердо выступает за возвращение в Украину всех незаконно перемещенных и депортированных детей, а также за привлечение России к ответственности за совершенные ею преступления", - заявил президент.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и конфликте с Ираном. Ринкевич заявил, что Латвия выступает за скорейшее решение, которое не позволит Ирану получить ядерное оружие, обеспечит восстановление движения товаров через Ормузский пролив, позволит прекратить угрозы судоходству в Красном море и положит конец страданиям мирного населения.
3 сентября исполнилось 104 года со дня вступления в силу Конкордата между Латвией и Святым престолом.