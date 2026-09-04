Ринкевич встретился с папой римским и пригласил его посетить Латвию

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и конфликте с Ираном. Ринкевич заявил, что Латвия выступает за скорейшее решение, которое не позволит Ирану получить ядерное оружие, обеспечит восстановление движения товаров через Ормузский пролив, позволит прекратить угрозы судоходству в Красном море и положит конец страданиям мирного населения.