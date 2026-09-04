Им в политике не место: эксперт высказался о латвийских предпринимателях

По его словам, в публичном секторе предприниматель может столкнуться со многими непривычными для себя вызовами, в том числе с возможностями использовать легальные и полулегальные способы заработка. Поэтому Рунгайнис считает, что предпринимателям не следует напрямую заниматься политикой.