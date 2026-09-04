Им в политике не место: эксперт высказался о латвийских предпринимателях
В Латвии не хватает предпринимателей, и людям с ярко выраженным предпринимательским талантом следует работать в частном секторе, а не в государственном управлении или политике, заявил бизнесмен и инвестор Гиртс Рунгайнис в программе TV24 Nedēļa. Post scriptum.
По его мнению, бизнес и публичный сектор работают по принципиально разным правилам, поэтому предпринимателю может быть сложно находиться в системе государственного управления.
"Хороший предприниматель - это такая машина для зарабатывания денег: он постоянно идет по жизни и видит способы заработать", - рассуждает Рунгайнис.
По его словам, в публичном секторе предприниматель может столкнуться со многими непривычными для себя вызовами, в том числе с возможностями использовать легальные и полулегальные способы заработка. Поэтому Рунгайнис считает, что предпринимателям не следует напрямую заниматься политикой.
"Предприниматели не должны быть в политике, они должны быть рядом с политикой. Открыто", - заявил он.
По мнению Рунгайниса, предприниматели могут помогать политикам принимать более продуманные решения. Однако при этом предприниматели, как и пенсионеры, являются лишь одной из общественных групп со своим взглядом на развитие страны.
"Государство - наше общее дело", - подчеркивает Рунгайнис.