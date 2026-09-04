Во время праздника улицы Антонияс в окрестностях введены ограничения движения
Рижское самоуправление напоминает, что в связи с проведением публичного мероприятия "Праздник улицы Антонияс" с утра 4 сентября до 6 сентября в районе места проведения праздника запрещены остановка и стоянка транспортных средств, а вечером движение транспорта будет перекрыто.
С пятницы, 4 сентября, 8:00 до воскресенья, 6 сентября, 5:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- на улице Антонияс - на участке от улицы Элизабетес до здания по адресу улица Независимости Украины, 1;
- на улице Николая Рериха;
- на улице Андрея Пумпура - на участке от улицы Антонияс до улицы Юра Алунана.
С пятницы, 4 сентября, 20:00 до воскресенья, 6 сентября, 5:00 на указанных участках улиц будет перекрыто движение транспорта. Подъехать к месту жительства или предприятию в этот период будет невозможно.
Одновременно в эти выходные будет действовать ранее установленный пешеходный режим на улице Альберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес. Он будет действовать с пятницы, 4 сентября, 20:00 до полуночи воскресенья, 6 сентября.
Пешеходный режим на улице Альберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес действует по выходным с 14 августа по 20 сентября. В этот период дорожными знаками установлен статус жилой зоны, запрещен сквозной проезд механических транспортных средств, а также остановка и стоянка автомобилей по краям улиц. Для жителей сохраняется возможность въезжать во дворы своих домов и выезжать из них, а предприятиям предоставляется определенное время для доставки товаров.
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Муниципалитет призывает участников дорожного движения заранее ознакомиться с предстоящими ограничениями и соблюдать установленные дорожные знаки.