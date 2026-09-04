Во время праздника улицы Антонияс в окрестностях введены ограничения движения

Пешеходный режим на улице Альберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес действует по выходным с 14 августа по 20 сентября. В этот период дорожными знаками установлен статус жилой зоны, запрещен сквозной проезд механических транспортных средств, а также остановка и стоянка автомобилей по краям улиц. Для жителей сохраняется возможность въезжать во дворы своих домов и выезжать из них, а предприятиям предоставляется определенное время для доставки товаров.