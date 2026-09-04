Миериня: свободу можно вернуть за один день, но для создания свободного государства нужно время
Спикер Сейма Дайга Миериня напомнила, что свободу можно вернуть за один день, но построение свободного государства требует гораздо больше времени и общей ответственности.
Спикер Сейма Дайга Миериня, открывая конференцию "Голоса и отголоски независимости", посвященную 35-й годовщине принятия Верховным советом Латвийской Республики конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", подчеркнула, что мы живем во времена, когда свобода и безопасность в Европе больше не являются чем-то само собой разумеющимся, поэтому особенно важно, чтобы опыт 1991 года был не только воспоминанием, но и путеводителем в будущее.
"Свободу можно вернуть за один день, но чтобы создать свободное государство, нужно время. Это общая ответственность, которую мы должны укреплять вместе с новыми поколениями", - сказала Миериня.
На конференции современники Атмоды, депутаты Верховного совета, международно признанные эксперты и лидеры мнений оценивают историческое значение восстановления независимости Латвии, его международные и правовые аспекты, а также обсуждают уроки, которые события 1991 года преподносят современным демократиям в то время, когда в Европе вновь стали актуальными вопросы свободы и безопасности.
Как подчеркнула Миериня, в исторические моменты решения нужно уметь принимать здесь и сейчас, в тот момент, когда будущее еще неизвестно. Она также поблагодарила участников голосования 21 августа 1991 года - депутатов Верховного совета Латвийской Республики.
"Вы взяли на себя ответственность за решение, которое изменило ход истории Латвии", - сказала Миериня.
В первой дискуссии "Взгляд со стороны" эксперты по безопасности и внешней политике Дэниел Фрид и Эдвард Лукас обсуждали последовательный взгляд Латвии на политику Кремля, а также развитие трансатлантических отношений и политики безопасности. В свою очередь, Сандра Калниете проанализировала путь Латвии к международному признанию независимости.
Читайте продолжение после рекламы
Вторая панельная дискуссия посвящена доктрине непрерывности государства как правовой основе для восстановления независимости Латвии. С докладами выступят Эгил Левитс и Инета Зиемеле.