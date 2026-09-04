Миериня: свободу можно вернуть за один день, но для создания свободного государства нужно время

Спикер Сейма Дайга Миериня, открывая конференцию "Голоса и отголоски независимости", посвященную 35-й годовщине принятия Верховным советом Латвийской Республики конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", подчеркнула, что мы живем во времена, когда свобода и безопасность в Европе больше не являются чем-то само собой разумеющимся, поэтому особенно важно, чтобы опыт 1991 года был не только воспоминанием, но и путеводителем в будущее.