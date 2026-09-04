Миериня: свободу можно вернуть за один день, но для создания свободного государства нужно время
Фото: LETA
Дайга Миериня рассказала, какой урок Латвии оставил 1991 год
В Латвии

Миериня: свободу можно вернуть за один день, но для создания свободного государства нужно время

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Спикер Сейма Дайга Миериня напомнила, что свободу можно вернуть за один день, но построение свободного государства требует гораздо больше времени и общей ответственности.

Спикер Сейма Дайга Миериня, открывая конференцию "Голоса и отголоски независимости", посвященную 35-й годовщине принятия Верховным советом Латвийской Республики конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", подчеркнула, что мы живем во времена, когда свобода и безопасность в Европе больше не являются чем-то само собой разумеющимся, поэтому особенно важно, чтобы опыт 1991 года был не только воспоминанием, но и путеводителем в будущее.

"Свободу можно вернуть за один день, но чтобы создать свободное государство, нужно время. Это общая ответственность, которую мы должны укреплять вместе с новыми поколениями", - сказала Миериня.

На конференции современники Атмоды, депутаты Верховного совета, международно признанные эксперты и лидеры мнений оценивают историческое значение восстановления независимости Латвии, его международные и правовые аспекты, а также обсуждают уроки, которые события 1991 года преподносят современным демократиям в то время, когда в Европе вновь стали актуальными вопросы свободы и безопасности.

Как подчеркнула Миериня, в исторические моменты решения нужно уметь принимать здесь и сейчас, в тот момент, когда будущее еще неизвестно. Она также поблагодарила участников голосования 21 августа 1991 года - депутатов Верховного совета Латвийской Республики.

"Вы взяли на себя ответственность за решение, которое изменило ход истории Латвии", - сказала Миериня.

В первой дискуссии "Взгляд со стороны" эксперты по безопасности и внешней политике Дэниел Фрид и Эдвард Лукас обсуждали последовательный взгляд Латвии на политику Кремля, а также развитие трансатлантических отношений и политики безопасности. В свою очередь, Сандра Калниете проанализировала путь Латвии к международному признанию независимости.

Вторая панельная дискуссия посвящена доктрине непрерывности государства как правовой основе для восстановления независимости Латвии. С докладами выступят Эгил Левитс и Инета Зиемеле.

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Сандра КалниетеДайга МиериняИнета ЗиемелеЛатвияЭгил Левитс

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