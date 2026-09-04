ВИДЕО: "Это чудо!" Спустя девять дней из туннелей в Непале спасли двух выживших
Когда надежды найти еще кого-либо из выживших после катастрофы в Непале уже начали угасать, произошло то, что многие спасатели называют настоящим чудом. Спустя девять дней после разрушительного наводнения из заблокированного грязью и обломками тоннеля гидроэлектростанции живыми удалось спасти двух рабочих.
Спустя девять дней после разрушительного оползня и наводнения в Непале спасателям удалось живыми вызволить из тоннеля гидроэлектростанции "Тришули 3А "двух рабочих - Санджая Шаха и Кабира Махарджана. Оба были незамедлительно доставлены на вертолете в больницу столицы Катманду, где им оказали экстренную медицинскую помощь.
На драматичных кадрах с места спасательной операции видно, как одного из мужчин доставляют к вертолету. Он весь покрыт грязью и пристегнут к носилкам. Канцелярия премьер-министра Непала сообщила, что состояние одного из спасенных - Махарджана - критическое. Второму, Шаху, в больнице проводят медицинское обследование.
У обоих мужчин травмированы руки и ноги. У Махарджана также диагностированы травмы колена и поясницы. Представители Управления электроэнергетики Непала предполагают, что рабочие могли получить травмы, пытаясь выбраться через тоннель. Кроме того, мужчины страдали от нехватки кислорода.
Заместитель руководителя Управления электроэнергетики Непала Суреш Раут рассказал, что после спасения оба мужчины выглядели крайне изможденными, но были счастливы.
"Кабир сложил ладони вместе и поприветствовал нас словами "намасте"", - рассказал Раут.
"Мы десять дней не могли нормально ни есть, ни пить!"
Особенно эмоциональным этот момент стал для семей спасенных мужчин, которые больше недели не знали, живы ли их близкие.
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Жена Кабира Махарджана Хирашова сначала узнала о спасении мужа из социальной сети Facebook. "Я увидела фотографии и была очень счастлива. Его везут в военный госпиталь в Катманду. Я еду в больницу", - рассказала она BBC Nepali.
Женщина призналась, что прошедшие дни стали для семьи настоящим испытанием. "Мы десять дней не могли нормально ни есть, ни пить. Нам было очень страшно. Теперь мы все счастливы".
Брат Кабира Амир Махарджан также эмоционально отреагировал на известие о спасении. "На душе у меня стало легче", - сказал он информационному агентству AFP, добавив, что вся семья очень счастлива.
Спасатели внезапно услышали голоса людей
С каждым днем надежды найти выживших после катастрофы в Непале становилось все меньше. Однако в пятницу, продвигаясь вглубь системы тоннелей Тришули 3А, спасатели услышали за заваленным участком человеческие голоса.
Спасатели попросили оказавшихся в ловушке рабочих набраться терпения, пока армейские подразделения пытались добраться до них. В итоге мужчин удалось достичь и вывести их в безопасное место.
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Непальские власти считают, что в этом тоннеле могут находиться еще 39 рабочих. Пока неизвестно, сколько из них живы, однако спасательная операция продолжается. В тоннели с помощью компрессоров закачивают кислород, а спасатели пытаются пробиться через грязь, камни и другие наносы.
Спасательная операция оказалась чрезвычайно сложной
Непальское правительство в проведении спасательной операции консультирует президент Международной ассоциации туннелей и подземных сооружений Арнольд Дикс. Он рассказал BBC, насколько сложной была операция.
"Я никогда не участвовал в спасательной операции, во время которой приходилось искать вход в тоннель, который раньше находился выше на склоне, а теперь оказался под землей", - сказал Дикс.
Сила стихии была настолько огромной, что вход в тоннель оказался полностью погребен. Используя спутниковые данные, специалисты определили место, где следует начать раскопки, и обнаружили вход. Однако на этом трудности только начинались. "Мы не знали, где они находятся. Используя технологии, нам пришлось сделать максимально обоснованное предположение", - рассказал Дикс.
Тоннель был полностью заблокирован грязью и огромными камнями, некоторые из которых были размером с автомобиль. Спасателям пришлось использовать даже взрывчатку - метод, которого обычно избегают во время подобных операций, поскольку он представляет опасность для жизни людей, оказавшихся в ловушке.
"И тогда мы нашли этих двух мужчин. Это как найти чудо, снимая слой за слоем", - сказал Дикс.
До того как мужчин обнаружили, спасатели уже пробились через завалы протяженностью около 50-60 метров. После успешной операции Дикс отметил, что после недели непрерывной боли и неизвестности у многих семей вновь появилась надежда.
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Более 150 человек все еще могут находиться в тоннелях
В районе реки Тришули расположено несколько гидроэлектростанций с разветвленной сетью подземных тоннелей. Когда огромный поток воды, грязи и обломков, образовавшийся в горах, достиг долины реки, несколько тоннелей оказались затоплены и заполнены наносами.
Части рабочих удалось спастись, однако более 150 человек все еще могут оставаться заблокированными в нескольких системах тоннелей гидроэлектростанций.
Один из рабочих, которому в начале катастрофы удалось убежать, Пемба Дунду Таманг рассказал журналистам, что первым предупреждением стал внезапный и чрезвычайно сильный поток воздуха. Ударная волна отбросила листы фанеры и сдвинула тяжелую технику.
"Я побежал к выходу из тоннеля. Вода неслась за мной, а я бежал впереди нее", - вспоминал он.
Около 20 минут мужчина бежал вверх, пытаясь спастись от разрушительного потока. "От шока я чуть не потерял сознание. Я не мог ясно мыслить".
Как сообщалось ранее, в Непале недалеко от эпицентра бедствия находилась также большая группа латвийских туристов, организованная Yantra.lv. Еще несколько граждан Латвии находились в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek. По данным МИД, трое граждан Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением оползня, однако 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.