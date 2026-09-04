ВИДЕО: "Это чудо!" Спустя девять дней из туннелей в Непале спасли двух выживших

Непальские власти считают, что в этом тоннеле могут находиться еще 39 рабочих. Пока неизвестно, сколько из них живы, однако спасательная операция продолжается. В тоннели с помощью компрессоров закачивают кислород, а спасатели пытаются пробиться через грязь, камни и другие наносы.