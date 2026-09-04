На Видземском шоссе начинается ремонт дорожного покрытия - придется постоять в пробках

В предыдущий раз покрытие между Сигулдой и Аугшлигатне обновляли в 2015-2016 годах, а на трехкилометровом участке перед Аугшлигатне работы проводились в 2010 году. По мере износа покрытия на нем появились трещины и просадки. Если своевременно не заменить верхний слой асфальта, повреждения будут увеличиваться и впоследствии потребуются более масштабные и дорогостоящие ремонтные работы.