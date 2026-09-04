На Видземском шоссе начинается ремонт дорожного покрытия - придется постоять в пробках
Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, на участке Видземского шоссе (A2) от магазина Mājai un dārzam в Сигулде до Аугшлигатне (52,09-63,22 км) начинается обновление дорожного покрытия. В связи с этим водителям следует планировать дополнительное время на дорогу.
В зонах проведения работ скорость будет ограничена до 50-70 км/ч. После начала фрезерования асфальта движение по одной полосе будет регулироваться светофорами.
В предыдущий раз покрытие между Сигулдой и Аугшлигатне обновляли в 2015-2016 годах, а на трехкилометровом участке перед Аугшлигатне работы проводились в 2010 году. По мере износа покрытия на нем появились трещины и просадки. Если своевременно не заменить верхний слой асфальта, повреждения будут увеличиваться и впоследствии потребуются более масштабные и дорогостоящие ремонтные работы.
На этом участке также обновят покрытие на съездах, по осевой линии дороги оборудуют шумовую разметку и установят дорожные защитные барьеры.
Как объясняет LVC, для обеспечения долговечности дороги верхний слой покрытия необходимо своевременно обновлять. Такие работы проводят примерно раз в 10-12 лет в зависимости от интенсивности движения, применяемых технологий и доступного финансирования.
После такого срока эксплуатации на верхнем слое дорожного покрытия появляются признаки износа и усталости. Сначала трещины невелики, и обнаружить их могут специалисты. Если верхний слой покрытия своевременно не заменить, вода расширяет трещины и проникает в нижние слои дорожной конструкции, повреждая их. В результате следующий ремонт обойдется уже значительно дороже.