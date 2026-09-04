Россия смешивает украинское со своим: в Латвии придумали, как прекратить транзит ворованного зерна
Латвия может ужесточить контроль за зерном в своих портах и уже на следующей неделе решить вопрос о запрете транзита российского зерна. Причина - опасения, что под видом российского перевозится украденное украинское зерно.
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сможет контролировать транзитные грузы зерна в портах Латвии, заявил журналистам в пятницу премьер-министр Андрис Кулбергс. Конкретное решение по этому поводу правительство планирует принять на следующей неделе.
Премьер-министр сообщил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины, спрашивая, как Латвии следует реагировать на блокирование Россией черноморского канала для транспортировки зерна. Кулбергс сказал, что Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским и транспортирует его через порты других стран, и в настоящее время давление транзитных зерновых грузов оказывается на все порты Балтии.
Для премьера стало сюрпризом, что у ПВС все годы войны не было права контролировать транзитные грузы зерна. Решением правительства такое право будет предоставлено. Украина готова направить в Латвию своих экспертов, которые смогут лучше всего определить, какое зерно выращивается в Украине и не содержат ли прибывшие в Латвию транзитные грузы зерна, украденного в Украине.
На следующей неделе правительство, возможно, примет решение о запрете транзита российского зерна через Латвию.
Кулбергс поручил отраслевым министерствам в течение ближайшей недели разработать ужесточенные требования к объему представляемых доказательств, включая дополнительные декларации и подтверждения, чтобы убедиться, что перегружаемое или перевозимое транзитом зерно не было получено на временно оккупированных территориях Украины.
В 2024 году Литва, Украина и Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заключили трехсторонний меморандум о взаимопонимании по схеме проверки зерна. Правила Литвы предусматривают, что при проверке определенных транзитных грузов образцы берутся из всех вагонов поезда или транспортных средств, а лабораторные исследования проводятся непосредственно для определения происхождения. Подобный меморандум о сотрудничестве планируется заключить и с Латвией, сообщил Кулбергс.
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Одновременно, по мнению премьера, нельзя пренебрегать и интересами латвийских крестьян. "Урожаю этого года наконец-то нужно дать передышку после трех очень тяжелых лет. Хотя сейчас нет опасений по поводу мощностей портов, продукция латвийских сельхозпроизводителей должна иметь приоритетный доступ к нашей железной дороге и портам", - сказал Кулбергс.
Поэтому портовым управлениям и Latvijas dzelzceļš поручено обеспечить логистический приоритет для сельскохозяйственной продукции латвийского происхождения, в том числе для зерна.
В сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины поручено создать механизм проверки зерна украинского происхождения. Он будет предусматривать использование данных, имеющихся в распоряжении украинских учреждений, проверку документов и отслеживаемости грузов, а также техническин решения для лабораторных проверок. В усилении контроля за происхождением зерна готовы участвовать и отраслевые предприятия.
Министерству иностранных дел в сотрудничестве с министерствами юстиции, финансов, земледелия и другими вовлеченными министерствами поручено подготовить юридически обоснованные предложения по введению ограничительных мер в отношении зерна, по которому имеются обоснованные подозрения или получены доказательства того, что оно происходит с временно оккупированных территорий Украины. Оценка и конкретные предложения должны быть представлены в Кабинет министров.
Директор Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Раймондс Зукулс после заседания правительства заявил, что правительство проанализировало как мощности портов, так и возможности каждой контрольной службы предпринять какие-либо действия, чтобы не допустить транзита украденного в Украине зерна через территорию Латвии.
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Зукулс напомнил, что транзит российского зерна через Латвию не подпадает под санкции, и объем этого транзита из года в год сокращается. Латвия приняла национальные санкции, запрещающие выпуск этого зерна в свободное обращение на территории Латвии. Зукулс пояснил, что в основном российское зерно транзитом через латвийские порты попадает в страны Африки.
В настоящее время от украинских партнеров получена информация о риске того, что транзитом могут попытаться провезти зерно, украденное в Украине, поэтому любому учреждению следует уделить повышенное внимание, чтобы не допустить прохождения такого зерна через Латвию, сказал Зукулс.
Уже сообщалось, что Кулбергс поручил провести проверку происхождения транзитного зерна в латвийских портах. Сообщалось также, что российские экспортеры зерна начали перенаправлять поставки зерна с Черного и Азовского морей на Балтийское море, учитывая атаки Украины на суда и портовую инфраструктуру.