Россия смешивает украинское со своим: в Латвии придумали, как прекратить транзит ворованного зерна

Премьер-министр сообщил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Украины, спрашивая, как Латвии следует реагировать на блокирование Россией черноморского канала для транспортировки зерна. Кулбергс сказал, что Россия смешивает украденное в Украине зерно с российским и транспортирует его через порты других стран, и в настоящее время давление транзитных зерновых грузов оказывается на все порты Балтии.