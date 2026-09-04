Государственная полиция просит откликнуться жителей, которые узнают мужчину на фотографии.
В Латвии
Сегодня 12:27
Полиция просит жителей помочь опознать мужчину на фотографии
Полиция ищет мужчину, который может быть связан с инцидентом в рижском трамвае. Правоохранители опубликовали его фотографию и призывают жителей помочь установить его личность и возможное местонахождение.
Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает мужчину, изображенного на фотографии, в связи с начатым процессом об административном правонарушении по факту происшествия, которое случилось 2 сентября этого года около 20:40 в 7-м трамвае в Риге.
Государственная полиция просит откликнуться всех, кто, возможно, узнал мужчину или знает о его возможном местонахождении. Сообщить информацию в полицию можно по телефону 67086884 или 112, а также отправить на электронную почту: aleksandrs.aleksandrovs@riga.vp.gov.lv