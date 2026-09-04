Полиция просит жителей помочь опознать мужчину на фотографии

Государственная полиция просит откликнуться всех, кто, возможно, узнал мужчину или знает о его возможном местонахождении. Сообщить информацию в полицию можно по телефону 67086884 или 112, а также отправить на электронную почту: aleksandrs.aleksandrovs@riga.vp.gov.lv