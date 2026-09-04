Министерство финансов Латвии объявило о намерении внести изменения в налоговое законодательство
Министерство финансов разработало поправки к Закону о подоходном налоге с предприятий. Их цель - усовершенствовать регулирование подоходного налога с предприятий, а также устранить потенциальные риски двойного налогообложения.
Законопроект предусматривает расширение определения термина "дивиденды", включив в него также ликвидационную квоту и вознаграждение за выкуп собственных акций. Таким образом планируется предотвратить возможное повторное налогообложение этих доходов на уровне их получателя.
Также законопроект предусматривает введение механизма взаимной корректировки рыночной цены сделки. Он позволит налогоплательщику уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, на которую были увеличены облагаемые налогом доходы связанного лица в соответствии с рыночной ценой сделки. Это позволит избежать ситуации, когда в рамках одной и той же сделки налог взимается с суммы корректировки у обеих сторон сделки.
Изменения предусмотрены и в отношении условных дивидендов. В дальнейшем отложенная уплата подоходного налога с предприятий с условных дивидендов должна будет производиться в момент, когда в результате реорганизации уменьшается основной капитал налогоплательщика или предприятие прекращает существование. Таким образом планируется устранить выявленные проблемы с отслеживанием условных дивидендов при реорганизации предприятий.
Чтобы избежать потенциального двойного налогообложения прибыли, направленной на эмиссию акций для персонала, законопроект предусматривает, что при уменьшении основного капитала предприятия или его ликвидации не будут учитываться акции для персонала, выпущенные за счет нераспределенной прибыли предприятия, если при погашении этих акций право на уменьшенный основной капитал сохраняется за самим предприятием.
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Также планируется смягчить условия включения процентных платежей в налогооблагаемую базу в случаях, когда средний объем долговых обязательств за отчетный год превышает собственный капитал налогоплательщика более чем в четыре раза. В дальнейшем эти условия будут применяться к чистой сумме процентов, то есть к разнице между процентными доходами и процентными расходами, а не к валовой сумме процентов. Это позволит избежать несоразмерных последствий в сфере подоходного налога с предприятий для компаний, оказывающих услуги финансового посредничества.
Законопроект также предусматривает уточнение порядка применения подоходного налога с предприятий к социальным предприятиям с учетом изменений в Законе о социальных предприятиях, запланированных с 1 января 2027 года.
После завершения общественного обсуждения Министерство финансов передает законопроект на межведомственное согласование.
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