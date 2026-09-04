Министерство финансов Латвии объявило о намерении внести изменения в налоговое законодательство

Также планируется смягчить условия включения процентных платежей в налогооблагаемую базу в случаях, когда средний объем долговых обязательств за отчетный год превышает собственный капитал налогоплательщика более чем в четыре раза. В дальнейшем эти условия будут применяться к чистой сумме процентов, то есть к разнице между процентными доходами и процентными расходами, а не к валовой сумме процентов. Это позволит избежать несоразмерных последствий в сфере подоходного налога с предприятий для компаний, оказывающих услуги финансового посредничества.