Зачем курьеры закрывают свои лица? Рижанка просит вмешаться Ратниекса и Домбраву

При этом далеко не все увидели в закрытом лице проблему. Пользователи напоминали, что курьеры передвигаются на электросамокатах и велосипедах и могут закрывать лицо от холода и ветра. Один из комментаторов с иронией предложил тогда потребовать снять шлемы и у мотоциклистов, поскольку они также закрывают лицо.