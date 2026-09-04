Зачем курьеры закрывают свои лица? Рижанка просит вмешаться Ратниекса и Домбраву
Фотография курьера с почти полностью закрытым лицом вызвала спор среди латвийцев: одни требуют обеспечить возможность идентификации доставщиков, другие считают, что маска на улице не нарушает закон.
Жительница Риги сфотографировала на улице курьера по доставке еды, лицо которого было почти полностью закрыто. Женщина обратилась к министру внутренних дел Янису Домбраве и вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу, задав вопрос - можно ли что-то сделать с курьерами, которых невозможно нормально идентифицировать по камерам.
"Если произойдет какое-нибудь преступление, их на камерах вообще невозможно узнать. Почему нужно прятаться, если ты чист?" - написала она.
Cienījamais @EdvardsRatnieks @janisdombrava vai ir iespēja darīt kaut ko lietas labā, lai šie beidz braukāt ar sejām ciet? Ja notiek kāds noziegums, tos kamerās nemaz nevar atpazīt.— Annija (@lovemurr22) August 28, 2026
Kāpēc būtu jāslēpjas, ja esi tīrs? 🙂 pic.twitter.com/EqYIaC7D5J
Публикация вызвала активное обсуждение. Часть пользователей поддержала идею усилить контроль за курьерами и обеспечить их идентификацию. В комментариях предлагали, например, ввести для каждого доставщика публично видимый индивидуальный номер или ID.
Некоторые предположили, что причина закрытых лиц может быть связана с использованием одного аккаунта доставки несколькими людьми. По мнению комментаторов, это противоречит правилам сервисов доставки и должно проверяться самими компаниями. Другие призвали обратить внимание на ответственность платформ за то, кто фактически выполняет заказы.
При этом далеко не все увидели в закрытом лице проблему. Пользователи напоминали, что курьеры передвигаются на электросамокатах и велосипедах и могут закрывать лицо от холода и ветра. Один из комментаторов с иронией предложил тогда потребовать снять шлемы и у мотоциклистов, поскольку они также закрывают лицо.
Читайте продолжение после рекламы
Другие напомнили о пандемии Covid-19 и заявили, что само по себе ношение маски не является преступлением. Некоторые пользователи и вовсе сочли требования запретить закрывать лицо чрезмерными и заявили, что человек должен иметь возможность самостоятельно выбирать одежду на улице.
Что происходит в других странах?
Полный или частичный запрет на закрытие лица действительно существует в ряде европейских стран, однако правила существенно различаются.
Например, в Австрии с 2017 года действует общенациональный запрет на закрытие лица в общественных местах, если черты лица становятся неузнаваемыми. При этом предусмотрены исключения, в том числе для профессиональных обязанностей, требований безопасности, состояния здоровья, погодных условий и некоторых видов спорта. Таким образом, рабочая необходимость или защита от холода могут иметь значение при оценке конкретного случая.
В Дании также действует запрет на ношение одежды, скрывающей лицо в общественных местах. Однако законодательство предусматривает исключения для "признаваемой причины", включая зимнюю одежду в холодную погоду и закрытие лица в связи с работой, например при использовании защитного оборудования.
В Нидерландах действует более узкий подход: с 2019 года закрывать лицо запрещено в общественном транспорте, а также в зданиях и на территориях государственных, медицинских и образовательных учреждений. При этом закон прямо допускает закрытие лица, если оно необходимо для выполнения работы, занятий спортом или участия в мероприятии.