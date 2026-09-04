Латвийских автоводителей предупредили: из-за военных учений будут перекрыты отдельные дороги

В свою очередь в окрестностях Сигулды в предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, пройдет латвийский велопробег Vienības brauciens. В связи с этим движение периодически будет ограничиваться на Видземском шоссе (A2), Валмиерском шоссе (A3), региональных автодорогах Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10), Саулкрасты - Сея - Рагана (P6), Рагана - Лимбажи (P9), Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8), Рагана - Турайда (P7), а также на отдельных местных дорогах в окрестностях Сигулды. На маршруте соревнований будут дежурить сотрудники Государственной полиции.