Латвийских автоводителей предупредили: из-за военных учений будут перекрыты отдельные дороги
Из-за военных учений Namejs 2026 в субботу, 5 сентября, в Латгале временно закроют или ограничат движение на нескольких участках государственных автодорог.
Как сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC), в связи с учениями ограничения движения предусмотрены на дорогах Лудза - Стиглова - Карсава (V501), Мердзене - Стиглова (V533), Отрие Межвиди - Стиглова (V530), Роговка - Межвиди - Пушмуцова (V499) и Карсава - Лудза - Эзерниеки (P49).
На участках, где будут введены ограничения, движение будут регулировать представители Государственной полиции и Национальных вооруженных сил.
В свою очередь в окрестностях Сигулды в предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, пройдет латвийский велопробег Vienības brauciens. В связи с этим движение периодически будет ограничиваться на Видземском шоссе (A2), Валмиерском шоссе (A3), региональных автодорогах Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле (P10), Саулкрасты - Сея - Рагана (P6), Рагана - Лимбажи (P9), Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8), Рагана - Турайда (P7), а также на отдельных местных дорогах в окрестностях Сигулды. На маршруте соревнований будут дежурить сотрудники Государственной полиции.
Одновременно на дорогах продолжаются ежегодные сезонные ремонтные работы, из-за которых во многих местах изменена организация движения и введены ограничения для транспорта. Информация обо всех актуальных ограничениях движения на государственных автодорогах доступна на сайте LVC.