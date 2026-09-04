Дожди отступят и снова потеплеет: прогноз погоды в Латвии на начало сентября

В начале следующей недели погода в Латвии станет суше и немного теплее. В первую субботу сентября временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь и гроза. В воскресенье осадков станет меньше и чаще будет светить солнце. Температура воздуха ночью опустится до +8..+15 градусов, а днем не превысит +15..+19 градусов. Скорость западного и северного ветра в порывах временами будет достигать 12-17 метров в секунду.