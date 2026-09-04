"Запрет совершенно бессмысленен": как магазины в Латвии продолжат продавать книги из России

Владелица рижского книжного магазина Vilki Books Арина Линданена также сказала, что запрет не изменит ассортимент, однако усложнит логистику для книжных магазинов, поскольку теперь придется закупать книги в других европейских странах. Она допустила, что в результате цены вырастут на один-два процента. "Насколько мне известно, весь товар, продаваемый на рынке ЕС, распространяет только одна латвийская компания. Мы все подключены к одной и той же трубе. Для рынка это плохо, но из-за войны так получилось. У меня были и другие поставщики, однако в 2022 году они ушли из России, поэтому у нас нет других вариантов", - рассказала Линданена.