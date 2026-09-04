"Запрет совершенно бессмысленен": как магазины в Латвии продолжат продавать книги из России
Похоже, запрет на ввоз книг из России и Беларуси в Латвию оказался не таким страшным для продавцов русской литературы - рижские магазины уже знают, как сохранить ассортимент.
С 1 сентября Латвия запретила ввоз ряда товаров из России и Беларуси, закрыв границу и для книг, однако магазины, торгующие русской литературой, вовсе не обеспокоены сокращением своего ассортимента и, среди прочего, планируют использовать Эстонию, чтобы продолжить поставки, сообщает Tvnet.lv.
Рихард Ерумс, который руководит в Риге небольшим книжным магазином Intelektuāla Grāmata, в разговоре с порталом Meduza заявил, что новый запрет никак не изменит его ассортимент. Свой товар он приобретает у оптового торговца, работающего под торговой маркой MnogoKnig. "Они просто проходят таможню в какой-нибудь другой стране, а не в Латвии. Это происходит уже сейчас. Так проще", - рассказал Ерумс, считающий, что вступивший в силу запрет на ввоз книг из России совершенно бессмысленен.
"Европейский союз - это как город. Вокруг него стоит стена, а в стене есть ворота. Одни ворота называют немецкими, вторые - шведскими, третьи - эстонскими, четвертые - латвийскими. Но когда товары попали в город, они могут совершенно свободно перемещаться. Их можно ввезти через Эстонию, растаможить в Испании и продать в Латвии", - рассказал книготорговец.
Владелица рижского книжного магазина Vilki Books Арина Линданена также сказала, что запрет не изменит ассортимент, однако усложнит логистику для книжных магазинов, поскольку теперь придется закупать книги в других европейских странах. Она допустила, что в результате цены вырастут на один-два процента. "Насколько мне известно, весь товар, продаваемый на рынке ЕС, распространяет только одна латвийская компания. Мы все подключены к одной и той же трубе. Для рынка это плохо, но из-за войны так получилось. У меня были и другие поставщики, однако в 2022 году они ушли из России, поэтому у нас нет других вариантов", - рассказала Линданена.