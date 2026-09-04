Заходить в воду не стоит: в латвийском озере обнаружили опасную для здоровья бактерию
Результаты дополнительной пробы воды, взятой 31 августа в озере Салдус, вновь показали повышенное микробиологическое загрязнение (E. coli). Учитывая результаты анализов, Инспекция здравоохранения не рекомендует купаться на озере Салдус.
Рекомендация воздержаться от купания в первую очередь касается уязвимых групп населения - маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой. Соответствующую информацию управляющий местом купания должен разместить на информационном стенде на пляже.
В нынешнем купальном сезоне повышенное микробиологическое загрязнение в озере Салдус обнаружено уже в третий раз. Представители самоуправления Салдусского края сообщили Инспекции здравоохранения, что проводится обследование территории места купания, чтобы установить возможный источник загрязнения. В частности, проверяется, не попадают ли в озеро несанкционированные канализационные стоки. Также существует вероятность, что загрязнение поступает в озеро с водами реки Вершада.
За актуальными результатами проверок качества воды в официальных местах купания жители могут следить в разделе «Качество воды в местах купания» на сайте Инспекции здравоохранения. Там также доступна карта официальных мест купания Латвии и информация о правилах безопасности на водоемах.