Заходить в воду не стоит: в латвийском озере обнаружили опасную для здоровья бактерию
Фото: Shutterstock
Озеро в Салдусе постоянно кто-то портит.
В Латвии

Заходить в воду не стоит: в латвийском озере обнаружили опасную для здоровья бактерию

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Результаты дополнительной пробы воды, взятой 31 августа в озере Салдус, вновь показали повышенное микробиологическое загрязнение (E. coli). Учитывая результаты анализов, Инспекция здравоохранения не рекомендует купаться на озере Салдус.

Рекомендация воздержаться от купания в первую очередь касается уязвимых групп населения - маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой. Соответствующую информацию управляющий местом купания должен разместить на информационном стенде на пляже.

В нынешнем купальном сезоне повышенное микробиологическое загрязнение в озере Салдус обнаружено уже в третий раз. Представители самоуправления Салдусского края сообщили Инспекции здравоохранения, что проводится обследование территории места купания, чтобы установить возможный источник загрязнения. В частности, проверяется, не попадают ли в озеро несанкционированные канализационные стоки. Также существует вероятность, что загрязнение поступает в озеро с водами реки Вершада.

За актуальными результатами проверок качества воды в официальных местах купания жители могут следить в разделе «Качество воды в местах купания» на сайте Инспекции здравоохранения. Там также доступна карта официальных мест купания Латвии и информация о правилах безопасности на водоемах.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что после бури в некоторых местах Риги и Сигулды запретили купаться.

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