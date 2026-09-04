Заходить в воду не стоит: в латвийском озере обнаружили опасную для здоровья бактерию

В нынешнем купальном сезоне повышенное микробиологическое загрязнение в озере Салдус обнаружено уже в третий раз. Представители самоуправления Салдусского края сообщили Инспекции здравоохранения, что проводится обследование территории места купания, чтобы установить возможный источник загрязнения. В частности, проверяется, не попадают ли в озеро несанкционированные канализационные стоки. Также существует вероятность, что загрязнение поступает в озеро с водами реки Вершада.