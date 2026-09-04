ФОТО: открытие нового сезона в Опере собрало множество ярких гостей

Программа Гала-концерта открытия сезона 2026/2027 была разделена на две части: первая была посвящена балету, а вторая - опере. Солисты Латвийской национальной оперы и балета представили зрителям фрагменты из всей предстоящей программы сезона - как из новых постановок, так и из самых ярких спектаклей предыдущих сезонов.