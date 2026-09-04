Увидите - не удивляйтесь! По улицам Риги начнет курсировать необычно длинный автобус
Фото: Скриншот видео
По улицам Риги начнет курсировать необычно длинный электробус.
В Латвии

Увидите - не удивляйтесь! По улицам Риги начнет курсировать необычно длинный автобус

Отдел новостей

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На улицах Риги появится необычный гость - почти 25-метровый электробус. Его временно тестируют в городе, чтобы выяснить, насколько такой гигант подходит для рижского общественного транспорта.

В Риге временно появится необычный участник дорожного движения - почти 25-метровый электробус. Его привезли в столицу для испытаний, сообщает Rīgas satiksme.

Во время тестовых поездок специалисты оценят маневренность электробуса, его пригодность для движения в условиях города, а также возможность обслуживать такой транспорт на существующей технической инфраструктуре Rīgas satiksme.

Почти 25-метровый электробус пробудет на улицах Риги недолго. После завершения испытаний он вернется обратно, однако собранные во время тестов данные могут помочь оценить перспективы развития общественного транспорта в столице.

В Rīgas satiksme отмечают, что подобные испытания позволяют на практике проверить, насколько новые и необычные транспортные средства подходят для рижских условий, прежде чем принимать решения о дальнейшем развитии общественного транспорта.

Поэтому в ближайшее время жители и гости Риги могут заметить на улицах автобус, который своими размерами заметно выделяется на фоне привычного городского транспорта.

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