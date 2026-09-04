Увидите - не удивляйтесь! По улицам Риги начнет курсировать необычно длинный автобус
На улицах Риги появится необычный гость - почти 25-метровый электробус. Его временно тестируют в городе, чтобы выяснить, насколько такой гигант подходит для рижского общественного транспорта.
В Риге временно появится необычный участник дорожного движения - почти 25-метровый электробус. Его привезли в столицу для испытаний, сообщает Rīgas satiksme.
9, 12, 15, 18… bet šoreiz – gandrīz 25 metri!— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 3, 2026
Rīgas ielās uz laiku būs redzams neierasti garš viesis – gandrīz 25 metrus garš elektroautobuss. Tas pie mums ieradies izmēģinājuma braucieniem, lai novērtētu tā manevrētspēju, piemērotību pilsētas satiksmei un mūsu tehniskās apkopes… pic.twitter.com/4nDAw9zMa8
Во время тестовых поездок специалисты оценят маневренность электробуса, его пригодность для движения в условиях города, а также возможность обслуживать такой транспорт на существующей технической инфраструктуре Rīgas satiksme.
Почти 25-метровый электробус пробудет на улицах Риги недолго. После завершения испытаний он вернется обратно, однако собранные во время тестов данные могут помочь оценить перспективы развития общественного транспорта в столице.
В Rīgas satiksme отмечают, что подобные испытания позволяют на практике проверить, насколько новые и необычные транспортные средства подходят для рижских условий, прежде чем принимать решения о дальнейшем развитии общественного транспорта.
Поэтому в ближайшее время жители и гости Риги могут заметить на улицах автобус, который своими размерами заметно выделяется на фоне привычного городского транспорта.