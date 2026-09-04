В Баложи обнаружили тело мужчины: полиция начала уголовный процесс

3 сентября в Баложи Кекавского края был обнаружен мертвый мужчина. Его личность уже установлена, подтвердили в Государственной полиции. В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, которая предусматривает расследование преступлений против здоровья и жизни человека.