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Аварии и происшествия
Сегодня 10:20
В Баложи обнаружили тело мужчины: полиция начала уголовный процесс
В Баложи Кекавского края 3 сентября обнаружили тело мужчины. Полиция установила его личность и начала уголовный процесс, однако пока не раскрывает обстоятельства смерти.
3 сентября в Баложи Кекавского края был обнаружен мертвый мужчина. Его личность уже установлена, подтвердили в Государственной полиции. В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, которая предусматривает расследование преступлений против здоровья и жизни человека.
Правоохранительные органы пока не раскрывают обстоятельства произошедшего. Причина смерти и все связанные с ней обстоятельства будут установлены в ходе расследования.
Другую информацию полиция на данный момент не предоставляет.