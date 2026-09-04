В Баложи обнаружили тело мужчины: полиция начала уголовный процесс
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

В Баложи обнаружили тело мужчины: полиция начала уголовный процесс

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Баложи Кекавского края 3 сентября обнаружили тело мужчины. Полиция установила его личность и начала уголовный процесс, однако пока не раскрывает обстоятельства смерти.

3 сентября в Баложи Кекавского края был обнаружен мертвый мужчина. Его личность уже установлена, подтвердили в Государственной полиции. В связи с произошедшим полиция начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, которая предусматривает расследование преступлений против здоровья и жизни человека.

Правоохранительные органы пока не раскрывают обстоятельства произошедшего. Причина смерти и все связанные с ней обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Другую информацию полиция на данный момент не предоставляет.

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