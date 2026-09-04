Вел уроки физики и кружок шашек: педагога из Энгуре будут судить за сексуальное насилие против детей
Педагога из Энгуре обвиняют в 25 преступлениях сексуального характера в отношении девяти детей. По версии следствия, преступления совершались в школе, автобусе и во время индивидуальных занятий.
Прокуратура передала на рассмотрение Земгальского районного суда уголовное дело, в котором педагог из Энгуре обвиняется в совершении 25 преступлений сексуального характера в отношении девяти детей. По данным прокуратуры, 21 эпизод квалифицирован как сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, еще четыре - как развращение малолетнего.
По версии обвинения, преступления совершались с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года. В этот период мужчина работал учителем физики и преподавателем кружка шашек. Следствие считает, что он использовал свой авторитет педагога, а также беспомощное положение несовершеннолетних.
Часть предполагаемых преступлений произошла непосредственно в учебном заведении, в том числе во время занятий кружка шашек. Другие эпизоды, согласно обвинению, имели место во время индивидуальных занятий по месту жительства педагога и в школьном автобусе по дороге с соревнований.
Как утверждает прокуратура, обвиняемый под различными предлогами, в том числе имитируя игру, добивался вовлечения детей в действия сексуального характера. Кроме того, ему вменяются сексуальные прикосновения к детям против их воли и совершение непристойных действий в присутствии несовершеннолетних.
За сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 16 лет, законодательство предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы и пробационный надзор сроком до пяти лет. За развращение малолетнего может быть назначено до семи лет лишения свободы и до пяти лет пробационного надзора.
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В настоящее время обвиняемый не находится под стражей. В качестве мер пресечения ему назначены запрет приближаться к определенным лицам и местам, а также обязанность сообщать об изменении места жительства.
Уголовное дело было начато после того, как 20 ноября 2025 года в полиции получили информацию о возможном сексуальном насилии над малолетним ребенком в Энгуре. По данным полиции, ребенок рассказал отцу, что преподаватель школьного кружка - мужчина 1950 года рождения - мог совершать в отношении него действия сексуального характера.
В ходе расследования следственные действия проводились в отношении около 50 человек. Девять из них получили статус особо защищаемых потерпевших. В результате расследования полиция выявила несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые, по версии следствия, происходили с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года.