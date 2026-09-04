Вел уроки физики и кружок шашек: педагога из Энгуре будут судить за сексуальное насилие против детей

За сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 16 лет, законодательство предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы и пробационный надзор сроком до пяти лет. За развращение малолетнего может быть назначено до семи лет лишения свободы и до пяти лет пробационного надзора.