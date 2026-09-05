Цифры показали, что даже при росте доходов уровень жизни населения Латвии особо не улучшается
Расходы домашних хозяйств в Латвии в 2025 году составили в среднем 619 евро в месяц на одного жителя, что на 46% больше, чем в 2019 году. Однако, это не значит, что население с тех пор стало сильно лучше жить - все съедает инфляция.
Цены съедают доходы
Почти четверть, или 24% всех расходов домашних хозяйств, в прошлом году приходилась на продукты питания и безалкогольные напитки. Еще 16% составляли расходы на содержание жилья, а 12% - на транспорт. По сравнению с 2019 годом расходы на продукты питания выросли на 53 евро в месяц на человека, а на жилье - на 39 евро.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис: «Стремительный рост расходов домашних хозяйств в последние годы главным образом объясняется высокой инфляцией. Хотя за шесть лет расходы выросли почти наполовину, в сопоставимых ценах рост составил лишь около 7%. Это означает, что большая часть увеличения связана именно с ростом цен, а не со значительным увеличением объемов потребления».
По его словам, наиболее существенное влияние на бюджеты домашних хозяйств в последние годы оказали рост цен на энергоресурсы, высокая продовольственная инфляция, а также подорожание услуг. Одновременно росли средняя зарплата и доходы населения, что позволило направлять больше средств не только на повседневные нужды, но и на отдых, культуру и другие услуги.
Зарплата растет быстрее
Данные ЦСУ также свидетельствуют о значительных региональных различиях в потребительских расходах домашних хозяйств. Больше всего тратили жители Рижского региона - в среднем 750 евро в месяц на одного человека, тогда как самые низкие расходы зафиксированы в Латгале - 446 евро в месяц.
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Существенно влияет на уровень расходов и место проживания. В Риге средние месячные расходы одного жителя достигли 781 евро, в других городах - 657 евро, а в сельской местности они были значительно ниже - 524 евро в месяц.
По оценке экономиста, в ближайшие годы рост расходов домашних хозяйств, вероятно, будет более умеренным, чем прежде, поскольку инфляция существенно снизилась. В этом году из-за роста мировых цен на энергоресурсы инфляция прогнозируется на умеренно повышенном уровне - около 4%, однако в следующие несколько лет ожидается инфляция лишь на уровне 2,2-2,3%.
В то же время рост зарплат и устойчивость рынка труда позволят домашним хозяйствам поддерживать относительно стабильный уровень потребления. Рост средней заработной платы как в этом году, так и в следующие несколько лет будет постепенно замедляться - с 7,8% в прошлом году до прогнозируемых 5,4% в 2028 году. Тем не менее рост зарплат останется выше прогнозируемой инфляции.
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