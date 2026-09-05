Цифры показали, что даже при росте доходов уровень жизни населения Латвии особо не улучшается

В то же время рост зарплат и устойчивость рынка труда позволят домашним хозяйствам поддерживать относительно стабильный уровень потребления. Рост средней заработной платы как в этом году, так и в следующие несколько лет будет постепенно замедляться - с 7,8% в прошлом году до прогнозируемых 5,4% в 2028 году. Тем не менее рост зарплат останется выше прогнозируемой инфляции.