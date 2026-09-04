"Каждый работает на своих избирателей": политолог жестко оценила 100 дней правительства Кулбергса
Правительство Андриса Кулбергса отметило первые 100 дней, но политолог Лелде Метла-Розентале видит серьезную проблему: некоторые министры, по ее словам, "живут на своей орбите" и принимают решения без общего согласования.
Она указала, что за проделанную до сих пор работу поставила бы правительству оценку между "6" и "7". Метла-Розентале подчеркивает, что это оценка не лично Кулбергсу, а общей работе правительственной команды.
Метла-Розентале считает, что премьер-министр по крайней мере своей риторикой пытается показать, что знает, что делает, понимает проблемы и контролирует ситуацию. "Но когда мы смотрим на реальные дела, то видим, что некоторые министры действуют на своей орбите и делают вещи, по которым не достигнуто общего соглашения", - сказала политолог.
По ее мнению, правительство сейчас больше работает на своих избирателей, а не на какое-то общее благо.
На вопрос, кто, по ее мнению, эти министры, живущие "на своей орбите", политолог первым упомянула министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК). Она упомянула высказывания Валайниса о том, что это правительство является техническим, тем самым он фактически критикует работу Кабинета министров, в котором сам работает.
Также Метла-Розентале выделила министра внутренних дел Яниса Домбраву (Национальное объединение), который, по ее словам, "ярко пытается показать свою деятельность". Политолог признает, что нелегальная иммиграция, несомненно, является важным вопросом, но Домбрава в этом случае хочет быть единственным благородным рыцарем, который "несет свет".
В свою очередь предложенные министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) реформы стали неожиданностью для всех вовлеченных сторон, и это тоже не наводит на мысль о хорошем сотрудничестве.
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В то же время она отмечает, что и со стороны самого премьера не обошлось без резкой критики в адрес своего правительства и чиновничества. Метла-Розентале выражает мнение, что лидеру команды все же следовало бы выбирать более мягкий стиль коммуникации.
Политолог также считает, что энергичности, присущей Кулбергсу, очень долго не хватало в латвийской политике, и это создает впечатление, что дела идут вперед. Однако на данный момент кажется, что премьер понял, что большую часть своих изначально поставленных целей, скорее всего, выполнить не удастся.
Если Кулбергсу удастся сохранить кресло премьера и после предстоящих выборов в Сейм, было бы нормально, если бы он "притормозил" свой темп, считает Метла-Розентале. В противном случае человек может просто выгореть, считает она.