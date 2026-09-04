"Ни одной конкретной работы": профильный профсоюз раскритиковал министра Домбраву

Со стороны министра есть "борьба с миграцией", но нет четкой позиции относительно мер, которые улучшили бы повседневную жизнь, благосостояние, оплату труда и техническое обеспечение сотрудников системы внутренних дел, сказал Аугустанс. Со стороны министра нет четкой позиции, и профсоюз не может сказать своим членам, не уменьшится ли в следующем году зарплата и сохранится ли доплата в 300 евро.