Военный эксперт назвал место, где Россия может попытаться доказать, что НАТО - бумажный тигр
Визит директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву вызвал предположения, что Россия может готовиться к нападению на страны Балтии. Однако у Кремля есть более простая цель, на которой можно проверить способность НАТО реагировать, считает независимый аналитик по гибридной войне Ханс Петтер Мидттун.
Балтия защищена
Ханс Петтер Мидттун — независимый аналитик по гибридной войне, внештатный исследователь Центра оборонных стратегий, член правления украинского Института безопасности и морского права, бывший военный атташе Норвегии в Украине и офицер резерва Вооруженных сил Норвегии.
Визит Рэтклиффа в Москву породил множество спекуляций. Основная версия заключается в том, что Россия в ближайшее время может готовить акт агрессии против одной из стран НАТО, чтобы поставить под сомнение действие статьи 5 Североатлантического договора.
Согласно источникам, на которые ссылается Wall Street Journal, Рэтклифф якобы передал Москве предупреждение не нападать на страны НАТО.
В свою очередь Politico 26 августа, ссылаясь на два источника, знакомых с этим вопросом, особо выделило Эстонию, Латвию и Литву.
Страны Балтии фигурируют практически в каждом таком предупреждении. Эстония, Латвия и Литва — регион, которому уделяется особое внимание в разведывательных оценках и где НАТО разместило свои силы сдерживания.
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Однако Эстонию, Латвию и Литву защищают постоянно размещенные силы сдерживания. В каждой из стран Балтии действуют многонациональные боевые группы НАТО: в Эстонии ведущую роль играет Великобритания, в Латвии — Канада, в Литве — Германия. В основе их действий лежит стратегия передовой обороны, задача которой — остановить возможное вторжение у самой границы, а не пытаться позднее отвоевывать потерянную территорию.
В ответ на нарушения Россией воздушного пространства, провокации с беспилотниками и помехи GPS НАТО создало инициативу Eastern Sentry. После неоднократных повреждений подводных кабелей альянс также запустил Baltic Sentry для патрулирования Балтийского моря и защиты критической инфраструктуры.
Сувалкский коридор — сухопутный участок шириной около 60 километров между Польшей и Литвой, расположенный между Беларусью и Калининградской областью, — был значительно укреплен, а его оборона регулярно отрабатывается на крупных международных учениях.
Нападение на страны Балтии уже в первый день затронуло бы силы союзников, вынудив НАТО действовать. Кроме того, подобная операция потребовала бы значительной концентрации российских войск, что заранее выдало бы намерения Москвы и повысило риск перерастания конфликта именно в ту масштабную войну, которой сама Россия стремится избежать.
Далеко на севере
Территория, которую Россия теоретически могла бы захватить до того, как союзники успеют отреагировать, и которая могла бы вызвать колебания в западных столицах относительно ответных действий, находится далеко на севере. Это Шпицберген.
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Шпицберген представляет собой противоположную ситуацию. Там нет постоянного гарнизона и укреплений, поскольку статья 9 Шпицбергенского трактата 1920 года запрещает создавать на архипелаге военно-морские базы, строить укрепления и использовать территорию «в военных целях».
Норвегия сохраняет суверенное право защищать эту территорию — в Лонгйир регулярно заходят корабли береговой охраны и военно-морских сил, а оборонительные действия в рамках статьи 5 НАТО допустимы. Однако постоянных сил сдерживания там нет, а договор фактически не позволяет создать их.
Именно в этом заключается уязвимость: теоретически Россия могла бы внезапно установить контроль над архипелагом и поставить союзников перед свершившимся фактом еще до того, как они успели бы перебросить туда свои силы.
Это также могло бы дать колеблющимся западным столицам удобный повод для бездействия. Шпицберген является суверенной территорией Норвегии, и Норвегия обоснованно считает, что на него распространяется статья 5 НАТО.
В действительности юридической неопределенности относительно статуса территории нет. Россия сама создает такую неопределенность, оспаривая норвежскую трактовку и ссылаясь на демилитаризованный статус архипелага, чтобы утверждать, что любая военная реакция якобы нарушит договор.
Однако в стратегической обстановке, когда часть западных лидеров ищет любые основания для того, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией, подобной искусственно созданной серой зоны — отдаленные острова, малонаселенная территория и «демилитаризованный» статус — может оказаться достаточно.
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В чем выгода?
Выгода для России была бы политической, а не юридической. И именно это могло бы стать целью Москвы — продемонстрировать раскол внутри альянса, который не способен договориться о том, следует ли и каким образом отвечать на нападение на территорию одного из государств НАТО.
Если бы России удалось добиться эффекта внезапности, на первом этапе ей практически никто не противостоял бы непосредственно на архипелаге. Российский Северный флот регулярно действует в этом регионе, а российская арктическая группировка — примерно 15 000–20 000 военнослужащих в мотострелковых бригадах и бригадах морской пехоты — уже располагается на подготовленных позициях, имеет технику для действий в холодном климате и многоуровневые системы ограничения и воспрещения доступа и маневра.
Шпицберген находится в радиусе действия российской тактической авиации с Кольского полуострова, что потенциально позволило бы России быстро установить контроль в воздухе и существенно затруднить переброску сил НАТО на архипелаг.