Военный эксперт назвал место, где Россия может попытаться доказать, что НАТО - бумажный тигр

Нападение на страны Балтии уже в первый день затронуло бы силы союзников, вынудив НАТО действовать. Кроме того, подобная операция потребовала бы значительной концентрации российских войск, что заранее выдало бы намерения Москвы и повысило риск перерастания конфликта именно в ту масштабную войну, которой сама Россия стремится избежать.