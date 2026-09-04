"Латвия - единственное место, где может звучать наша музыка" - Пунтулис продвигает новые правила для радио
Министр культуры Наурис Пунтулис работает над продвижением законопроекта о популяризации созданной в Латвии музыки на радиостанциях. Законопроект "Поправки к Закону об электронных СМИ" предусматривает, что с 2028 года для радиопрограмм будет постепенно вводиться минимальная доля музыки, созданной в Латвии.
На этой неделе министр также встретился с рядом латвийских музыкантов и представителей музыкальной индустрии, чтобы обсудить объем латвийской музыки в радиоэфире.
Наурис Пунтулис заявил: "В Конституции сказано, что Латвийское государство создано для того, чтобы латышский язык и культура существовали во все времена. Музыка, в том числе популярная, является неотъемлемой частью нашей культуры. Это означает, что вопрос намного шире, чем просто интересы радиобизнеса. И как патриот Латвии и музыкант я встану на сторону общего общественного блага. Мы маленькая нация с уникальным языком и культурой, которые в эпоху глобализации особенно важно защищать, в том числе со стороны государства. Предоставляя частным предпринимателям радиочастоты, необходимо устанавливать определенные условия, важные для всего общества. Нужно понимать, что Латвия - единственное место в мире, где может звучать наша музыка. Поэтому в закон необходимо заложить механизм, который в долгосрочной перспективе защитит нас самих, нашу идентичность и культуру. Я рад, что вместе с министерством об этом вопросе теперь открыто говорят известные латвийские музыканты, композиторы и продюсеры. Поддержка получена и от учреждений культурного образования".
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На прошлой неделе министр культуры также встретился с Латвийским музыкальным советом. После этой встречи совет распространил открытое письмо о необходимости установить минимальную долю созданной в Латвии музыки в радиопрограммах.
Письмо с призывом поддержать увеличение присутствия латвийской музыки на радиостанциях страны планируется направить также премьер-министру и президенту Латвии. Его уже подписали около 200 известных представителей латвийской музыкальной индустрии и отраслевых организаций.
Сейчас законопроект предусматривает, что доля музыки, созданной в Латвии, должна составлять:
- с 2028 года - не менее 10%;
- с 2029 года - не менее 20%;
- с 2030 года - не менее 30%.
Последняя вынесенная на обсуждение редакция уже является своего рода компромиссом, поскольку повышение доли местной музыки растянуто на более длительный период.
Против первоначальной версии законопроекта выступили несколько вещательных организаций. Однако Министерство культуры призывает продолжить обсуждение и совместно найти наиболее приемлемое решение.
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Одновременно в министерстве отмечают, что данные LaIPA/Radiomonitor за 2025 год показывают: крупнейшие радиостанции Латвии уже сейчас выполняют предполагаемую норму, при этом сохраняют собственный характер и формат.
Например, доля созданной в Латвии музыки составляет:
- на Star FM - 31%;
- на Radio SWH - 29%;
- на Radio Skonto - 22%;
- на Kurzemes Radio - 32%;
- на Radio NABA - 32%.
В среднем созданная в Латвии музыка сейчас составляет около 19% радиоэфира, однако между вещателями этот показатель распределяется очень неравномерно.
Есть целый ряд радиостанций, где музыка, созданная в Латвии, вообще не звучит. Есть и станции, где доля латвийской музыки составляет менее 1%. Таких радиостанций более десяти. В основном это станции, которые на находящихся в государственной собственности частотах транслируют исключительно музыку, созданную в России.
Предложение Министерства культуры касается не только песен на латышском языке, а в целом музыки, созданной в Латвии.
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Наурис Пунтулис подчеркивает:
"Общая цель разработанного министерством законопроекта - гарантировать, что на принадлежащих Латвии радиочастотах будет предусмотрено законом: Латвия - это место, где должна звучать латвийская музыка. Никто другой и нигде больше не несет ответственности за развитие латышской музыки, кроме нас самих".
Сейчас закон никак не регулирует долю латвийской музыки на радиочастотах, предоставленных частным компаниям. При этом подобные требования существуют во многих других странах.
В Польше музыка на польском языке должна занимать 33% эфирного времени, отведенного фонограммам. В Исландии доля исландской музыки составляет 40%, в Португалии - 30%, в Словении - 20% в течение суток.
В Канаде установлен показатель в 35% канадской музыки, в Австралии - 25% музыки австралийских исполнителей в течение недели, а в Эстонии произведения эстонских авторов должны занимать 30% эфирного времени в течение календарного месяца.
Правила и размеры квот в разных странах отличаются и обычно составляют от 25 до 40%. Различается и период, за который рассчитывается необходимая доля местной музыки - день, неделя или месяц.
В Министерстве культуры также считают, что увеличение доли созданной в Латвии музыки в радиоэфире принесет пользу экономике страны. Авторские и смежные выплаты будут в большей степени оставаться в Латвии.