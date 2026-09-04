"Латвия - единственное место, где может звучать наша музыка" - Пунтулис продвигает новые правила для радио

Наурис Пунтулис заявил: "В Конституции сказано, что Латвийское государство создано для того, чтобы латышский язык и культура существовали во все времена. Музыка, в том числе популярная, является неотъемлемой частью нашей культуры. Это означает, что вопрос намного шире, чем просто интересы радиобизнеса. И как патриот Латвии и музыкант я встану на сторону общего общественного блага. Мы маленькая нация с уникальным языком и культурой, которые в эпоху глобализации особенно важно защищать, в том числе со стороны государства. Предоставляя частным предпринимателям радиочастоты, необходимо устанавливать определенные условия, важные для всего общества. Нужно понимать, что Латвия - единственное место в мире, где может звучать наша музыка. Поэтому в закон необходимо заложить механизм, который в долгосрочной перспективе защитит нас самих, нашу идентичность и культуру. Я рад, что вместе с министерством об этом вопросе теперь открыто говорят известные латвийские музыканты, композиторы и продюсеры. Поддержка получена и от учреждений культурного образования".