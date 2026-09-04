Их попросили - они купили: полиция Риги рассказала о шокирующем результате проверки

По его словам, ситуация показывает, что необходимо работать не только с продавцами, но и со взрослыми, которые фактически помогают подросткам получать спиртное. "Дети зависят от нас, от уровня нашей ответственности. Мне очень нравится выражение: если хочешь воспитывать детей, воспитывай себя!" - отметил представитель полиции.