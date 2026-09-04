Их попросили - они купили: полиция Риги рассказала о шокирующем результате проверки
Полиция Риги провела 50 контрольных закупок, проверяя продажу алкоголя несовершеннолетним. Результат оказался неожиданным: пятеро взрослых согласились купить спиртное подростку прямо на улице.
С началом нового учебного года полиция Риги усилила внимание к безопасности школьников. Однако, как выяснилось, проблемы возникают не только из-за недобросовестных продавцов - некоторые взрослые сами готовы помогать несовершеннолетним покупать алкоголь.
В эфире TV24 заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов рассказал о результатах специальной проверки. Полиция провела 50 контрольных закупок, чтобы выяснить, продают ли несовершеннолетним алкоголь.
"В погоне за легкой прибылью были те, кто продавал несовершеннолетним алкоголь. Но самое страшное было то, что пять взрослых на улице, когда несовершеннолетний просил их купить алкоголь, согласились это сделать и купили этот алкоголь!" - рассказал Аронов.
По его словам, ситуация показывает, что необходимо работать не только с продавцами, но и со взрослыми, которые фактически помогают подросткам получать спиртное. "Дети зависят от нас, от уровня нашей ответственности. Мне очень нравится выражение: если хочешь воспитывать детей, воспитывай себя!" - отметил представитель полиции.
Аронов также рассказал о результатах работы полиции 1 сентября. Сотрудники следили за безопасностью на улицах и возле всех образовательных учреждений Риги и убедились, что дети благополучно добрались до школ.
В то же время полицейские выявили двух несовершеннолетних, которые курили, а возле знаков ограничения скорости 30 км/ч зафиксировали 128 нарушений. "Люди ездят безрассудно. Меня поражают те, кто мчится возле школ со скоростью 70 км/ч... Но с началом нового учебного года водители должны быть особенно внимательными!" - подчеркнул Аронов.