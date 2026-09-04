Короткие перелеты по Европе могут подорожать. Ryanair сделал тревожный прогноз на 2027 год

Рост расходов уже отражается и на финансовых результатах перевозчика. В первом квартале текущего финансового года прибыль Ryanair сократилась на 34% - до 538 миллионов евро. Компания тогда объясняла это в том числе резким подорожанием той части топлива, цена на которую не была зафиксирована заранее: она более чем удвоилась и достигала около 150 долларов за баррель.