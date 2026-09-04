Короткие перелеты по Европе могут подорожать. Ryanair сделал тревожный прогноз на 2027 год
Привычные дешевые перелеты между европейскими городами могут стать дороже уже в следующем году. Ryanair предупреждает: если высокие цены на топливо сохранятся, авиакомпаниям придется пересматривать расписание и стоимость билетов.
В сообщении от 2 сентября авиакомпания Ryanair заявила, что если высокие цены на нефть сохранятся до летнего сезона 2027 года, стоимость коротких перелетов в Европе может "существенно вырасти". Причем причиной станет не только непосредственно подорожавшее топливо, но и возможное сокращение количества доступных рейсов, сообщает Reuters.
Сейчас авиационный керосин, по данным Ryanair, торгуется примерно по 140 долларов за баррель. При этом сама авиакомпания находится в относительно выгодном положении: около 80% необходимого ей топлива до марта 2027 года закуплено по заранее зафиксированной цене около 67 долларов за баррель.
У других перевозчиков ситуация может быть сложнее. Ryanair считает, что авиакомпании, которые в меньшей степени застраховались от роста цен на топливо, могут начать сокращать количество рейсов этой зимой. В компании не исключают, что для отдельных перевозчиков нынешняя ситуация станет вопросом выживания. Если предложение мест на европейском рынке уменьшится, это дополнительно поддержит рост стоимости билетов.
Высокая стоимость топлива уже заставила Ryanair пересмотреть собственные планы. Прогноз по числу пассажиров в текущем финансовом году снижен с 216 до 214 миллионов человек. С ноября по март компания рассчитывает сохранить объем перевозок примерно на уровне прошлого года вместо дальнейшего активного роста.
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Такое решение должно уменьшить зимние убытки Ryanair примерно на 70-100 миллионов евро. При этом летом 2026 года перевозчик продолжает расти: с апреля по октябрь компания рассчитывает перевезти около 145 миллионов пассажиров, более чем на 5% больше, чем годом ранее. В августе услугами Ryanair воспользовались 22,2 миллиона человек.
Рост расходов уже отражается и на финансовых результатах перевозчика. В первом квартале текущего финансового года прибыль Ryanair сократилась на 34% - до 538 миллионов евро. Компания тогда объясняла это в том числе резким подорожанием той части топлива, цена на которую не была зафиксирована заранее: она более чем удвоилась и достигала около 150 долларов за баррель.
Ситуация остается нестабильной и в начале сентября. На фоне напряженности на Ближнем Востоке нефть снова дорожает: 3 сентября стоимость Brent поднималась примерно до 97 долларов за баррель.