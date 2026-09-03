Один из водителей признался, что уснул за рулем: новые подробности смертельной аварии под Икшкиле

"Все заволокло дымом. Мы пошли помогать. Вытащили людей из первой машины. У них были гематомы на ногах, обоим было трудно дышать, но в остальном все было в порядке. К Toyota мы не пошли - лучше было не смотреть, что там произошло. Сразу вызвали экстренные службы", - рассказал Томс.