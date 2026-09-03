Один из водителей признался, что уснул за рулем: новые подробности смертельной аварии под Икшкиле
В четверг днем на трассе А6 недалеко от Икшкиле произошла тяжелая авария. Пострадали четыре человека, еще один погиб. Движение на месте происшествия было полностью перекрыто на несколько часов.
В столкновение попали три транспортных средства. Водитель грузовика не пострадал. Из белого Volkswagen Tiguan спасатели извлекли двух человек, которых доставили в больницу. Самые тяжелые последствия оказались для Toyota: два человека получили травмы, один погиб.
На месте происшествия журналисты программы "Degpunktā" поговорили с очевидцем по имени Томс. Он ехал со стороны Огре непосредственно за грузовиком. Сразу после столкновения мужчина вместе с другими водителями бросился помогать пострадавшим.
"Все заволокло дымом. Мы пошли помогать. Вытащили людей из первой машины. У них были гематомы на ногах, обоим было трудно дышать, но в остальном все было в порядке. К Toyota мы не пошли - лучше было не смотреть, что там произошло. Сразу вызвали экстренные службы", - рассказал Томс.
По словам очевидца, после того как он и другие водители помогли выбраться водителю и пассажирке Volkswagen Tiguan, находившийся за рулем внедорожника мужчина признался, что уснул.
"Водитель серебристой машины уснул - он сам это сказал. Автомобиль выехал на встречную полосу, задел грузовик, а тот по инерции оказался на встречной полосе и столкнулся с красной машиной", - утверждает Томс.
Водитель грузовика также подтвердил журналистам такую последовательность событий. По его словам, все произошло настолько быстро, что удержать многотонную машину было невозможно.
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Volkswagen Tiguan и грузовик получили серьезные повреждения, однако Toyota оказалась практически уничтожена. Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы извлечь пострадавших и погибшего.
Окончательные обстоятельства трагедии, в том числе действительно ли водитель Volkswagen уснул за рулем, предстоит установить следователям.