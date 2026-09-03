airBaltic договорилась о промежуточном финансировании на сумму до 257 млн евро
Латвийская авиакомпания airBaltic договорилась с отдельными действующими держателями облигаций и сторонними кредиторами об условиях промежуточного финансирования на сумму до 257 млн евро. Средства необходимы для укрепления ликвидности компании и реализации нового бизнес-плана.
Для получения финансирования еще требуется согласие держателей облигаций и акционеров airBaltic. Собрание владельцев облигаций, на котором планируется рассмотреть соответствующее предложение, назначено на 11 сентября 2026 года.
После получения необходимых одобрений и выполнения других условий 180 млн евро должны стать доступны вскоре после согласия держателей облигаций. Еще 77 млн евро компания сможет получить после выполнения дополнительных условий.
"Запланированное финансирование позволит обеспечить airBaltic ликвидностью, необходимой для следующего этапа развития. Пересмотренный бизнес-план предусматривает целенаправленные шаги по укреплению финансового положения компании и созданию более эффективной и финансово самостоятельной авиакомпании. Промежуточное финансирование даст нам время и ресурсы для реализации этих мер при сохранении запланированной программы полетов", - заявил исполнительный директор airBaltic Эрно Хилден.
Средства планируется привлечь путем выпуска новых облигаций со сроком погашения 26 февраля 2027 года.
Кредиторы обязались предоставить весь запланированный объем финансирования при условии получения необходимых разрешений и выполнения остальных требований сделки. Возможность принять участие в финансировании также получат все действующие держатели облигаций airBaltic.
Промежуточное финансирование не зависит от финансового участия Латвийского государства. При этом государство как действующий держатель облигаций airBaltic сможет по своему выбору участвовать в финансировании пропорционально принадлежащему ему объему облигаций.
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Планируемое финансирование является частью более широкого комплекса мер по укреплению финансового положения airBaltic и реализации нового бизнес-плана компании.