airBaltic договорилась о промежуточном финансировании на сумму до 257 млн евро

"Запланированное финансирование позволит обеспечить airBaltic ликвидностью, необходимой для следующего этапа развития. Пересмотренный бизнес-план предусматривает целенаправленные шаги по укреплению финансового положения компании и созданию более эффективной и финансово самостоятельной авиакомпании. Промежуточное финансирование даст нам время и ресурсы для реализации этих мер при сохранении запланированной программы полетов", - заявил исполнительный директор airBaltic Эрно Хилден.