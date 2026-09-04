Еще немного потерпеть - и улица засияет.
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Будет шумно по ночам: власти Риги обратились к жителям одной из центральных улиц столицы
Как сообщает отдел внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижского самоуправления, в рамках обновления покрытия тротуаров на улице Тербатас с 7 по 24 сентября запланированы ночные строительные работы на участке улицы Тербатас от улицы Блауманя до улицы Дзирнаву.
Во время проведения работ возможен повышенный уровень шума, а также кратковременные ограничения движения.
Рижское самоуправление призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительными работами. При необходимости организация движения в зоне проведения работ может временно меняться.