Будет шумно по ночам: власти Риги обратились к жителям одной из центральных улиц столицы
Фото: LETA
Еще немного потерпеть - и улица засияет.
В Латвии

Будет шумно по ночам: власти Риги обратились к жителям одной из центральных улиц столицы

Отдел информации

Otkrito.lv

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Как сообщает отдел внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижского самоуправления, в рамках обновления покрытия тротуаров на улице Тербатас с 7 по 24 сентября запланированы ночные строительные работы на участке улицы Тербатас от улицы Блауманя до улицы Дзирнаву.

Во время проведения работ возможен повышенный уровень шума, а также кратковременные ограничения движения.

Рижское самоуправление призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительными работами. При необходимости организация движения в зоне проведения работ может временно меняться.


 

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ТербатасРижское самоуправлениеДзирнавуБлауманя

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