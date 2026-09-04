Познякс призвал готовиться к гибридным атакам: "Будьте готовы 72 часа прожить самостоятельно"

При этом буря выявила проблему, которой, по мнению Позняка, до сих пор уделялось недостаточно внимания в планах гражданской защиты. Особенно ярко она проявилась в Екабпилсе, где возникли проблемы с работой канализационной системы. "Еще одна важная деталь, о которой мы вообще не думали ни в одном плане гражданской защиты: Екабпилс показал первым, что происходит, когда в городе не работает канализация", - отметил Позняк. По его словам, воду людям при необходимости можно доставить, а генераторы можно привезти. Но отсутствие канализации в течение нескольких дней создает совершенно другую проблему.