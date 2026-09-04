Познякс призвал готовиться к гибридным атакам: "Будьте готовы 72 часа прожить самостоятельно"
Бурю, обрушившуюся на Латвию, следует рассматривать не только как стихийное бедствие, но и как возможность проверить готовность страны к масштабному кризису. Об этом в эфире TV24 заявил депутат Европарламента и инициатор "Твиттер-конвоя" Райнис Познякс.
По его мнению, один из наиболее серьезных рисков для Латвии в будущем связан с гибридными атаками, целью которых может стать критическая инфраструктура. Поэтому, считает он, недавнюю бурю стоит воспринимать как своеобразную тренировку, которая позволила выявить слабые места системы гражданской защиты.
Одни из необходимых решений, по словам Познякса, достаточно просты с технической точки зрения. Речь идет о наличии генераторов, запасов топлива, резервных решений для критически важных услуг и средств связи. "Это сравнительно просто, потому что это технические решения. Нужно договориться, кто за это платит, но это решаемо", - сказал он.
Однако гораздо более серьезной проблемой эксперт считает информационную связь с населением во время кризиса. "Если мы говорим, что на 72 часа в сумке должно быть радио, то оно должно сообщать какие-то ценные новости. Это абсолютно не работало, и, на мой взгляд, это было самое критичное", - заявил Познякс.
Он подчеркнул, что требование быть способным самостоятельно прожить первые трое суток чрезвычайной ситуации появилось не случайно. Во время масштабной катастрофы государственные службы физически не могут одновременно оказать помощь всем пострадавшим.
"72 часа не возникли из ниоткуда. Это большой опыт многих стран. Во время крупных кризисов нужно быть готовыми три дня прожить самостоятельно", - объяснил Познякс.
По его словам, никакое увеличение финансирования не сможет полностью решить проблему, если речь идет о масштабной чрезвычайной ситуации. "Сколько бы триллионов мы ни вложили, это невозможно исправить. Потому что в повседневной жизни все системы рассчитаны на обычную нагрузку. У пожарных 50 вызовов в день, а потом вдруг становится 3000 вызовов в день. Понятно, что помощь не придет сразу", - отметил он.
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Поэтому, считает Позняк, населению необходимо принять такую реальность и заранее подготовиться к первым часам и дням кризиса. Особая ответственность, по его мнению, лежит на самоуправлениях. В случае недавней бури у них было преимущество, которого часто нет во время внезапных катастроф: о приближении опасного явления стало известно заранее.
"В этом случае, на мой взгляд, особенно непростительно то, что это не было неожиданностью. За 24 часа уже предупреждали, что будет буря. Было красное предупреждение, что она будет большой и серьезной", - сказал Позняк.
Именно поэтому главный вывод, по его словам, должны сделать самоуправления, которые лучше других знают особенности конкретных территорий. "Никто другой не знает ситуацию на местах и не способен решать ее лучше, чем самоуправления", - подчеркнул он.
При этом буря выявила проблему, которой, по мнению Позняка, до сих пор уделялось недостаточно внимания в планах гражданской защиты. Особенно ярко она проявилась в Екабпилсе, где возникли проблемы с работой канализационной системы. "Еще одна важная деталь, о которой мы вообще не думали ни в одном плане гражданской защиты: Екабпилс показал первым, что происходит, когда в городе не работает канализация", - отметил Позняк. По его словам, воду людям при необходимости можно доставить, а генераторы можно привезти. Но отсутствие канализации в течение нескольких дней создает совершенно другую проблему.