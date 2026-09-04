В Латвии придумали, как не остаться надолго без электричества после бури. Сейм срочно принимает закон
Чтобы населенные пункты после сильных бурь надолго не оставались без электроснабжения, планируется расширить полосу расчистки от деревьев под трассами линий электропередачи напряжением 110 киловольт (кВ). Это предусматривают концептуально поддержанные Сеймом поправки к Закону об охранных зонах.
Линии 110 кВ обеспечивают передачу электроэнергии от крупных электростанций и международных магистральных сетей до региональных подстанций, откуда она поступает потребителям. Во время недавно произошедшей бури более 70% повреждений этих линий электропередачи были вызваны падающими деревьями, которые росли в пределах 18 метров от оси линии, ранее сообщила на заседании комиссии компания Augstsprieguma tīkls.
Сейчас ширина охранной зоны под такими линиями электропередачи составляет 35 метров, при этом от деревьев и кустарников необходимо полностью очищать полосу шириной 13 метров с каждой стороны от оси линии. Планируется расширить эту полосу до 18 метров с каждой стороны. Предложенное решение позволит примерно на 80% сократить число повреждений воздушных линий электропередачи, вызванных падением деревьев.
22 августа и в ночь на 23 августа практически всю территорию Латвии охватила сильная буря, в результате которой электроснабжение было нарушено примерно у 280 000 домохозяйств. Наиболее масштабные повреждения и перебои с электричеством произошли в центральной и юго-восточной частях страны. Также наблюдались перебои в работе мобильной связи. Эта буря была признана сильнейшей летней бурей в Латвии с 1966 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что принадлежащая иностранцам компания будет поставлять электроэнергию латвийскому Сейму.