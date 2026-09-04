В Латвии придумали, как не остаться надолго без электричества после бури. Сейм срочно принимает закон

22 августа и в ночь на 23 августа практически всю территорию Латвии охватила сильная буря, в результате которой электроснабжение было нарушено примерно у 280 000 домохозяйств. Наиболее масштабные повреждения и перебои с электричеством произошли в центральной и юго-восточной частях страны. Также наблюдались перебои в работе мобильной связи. Эта буря была признана сильнейшей летней бурей в Латвии с 1966 года.