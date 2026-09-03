В Резекне наконец нашли арендатора для спа-центра, который стал символом финансовых проблем города
После нескольких неудачных попыток Резекне наконец нашло арендатора для скандально известного спа-центра на берегу озера Ковшу. Новый инвестор должен вложить минимум 500 000 евро и создать не менее 15 рабочих мест.
В четверг наконец удалось найти арендатора для построенного самоуправлением Резекне спа-центра. Очередной устный аукцион на право аренды недвижимости в Резекне, на улице Бривибас, 23а, в четверг завершился результатом, который означает, что для Резекненского рекреационного центра найден арендатор.
Одновременно тот же инвестор подал заявку на организованный самоуправлением устный аукцион по продаже недвижимости на улице Бривибас, 23, в Резекне. Продаваемый земельный участок находится рядом с рекреационным центром, и в будущем на нем планируется строительство гостиницы.
"Таким образом, продолжается работа по развитию рекреационного центра и прилегающей к нему территории, и предусмотрено дополнить центр гостиничными услугами", - сказали в самоуправлении.
Самоуправление пока не назвало инвестора и суммы сделок
Арендатору недвижимости на улице Бривибас, 23а, необходимо будет осуществить нефинансовые инвестиции в размере не менее 500 000 евро, а также создать не менее 15 новых рабочих мест.
Рекреационный центр в Резекне на берегу озера Ковшу, нередко упоминается как одна из причин финансовых проблем Резекне в предыдущие годы, поскольку вложения в него превышают финансовые возможности самоуправления. Договор аренды планируется заключить на 30 лет.