В Резекне наконец нашли арендатора для спа-центра, который стал символом финансовых проблем города

Одновременно тот же инвестор подал заявку на организованный самоуправлением устный аукцион по продаже недвижимости на улице Бривибас, 23, в Резекне. Продаваемый земельный участок находится рядом с рекреационным центром, и в будущем на нем планируется строительство гостиницы.