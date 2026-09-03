В Риге проведут настоящую тренировку по эвакуации жителей - участвовать могут все желающие
Рижское самоуправление приглашает жителей принять участие в практических учениях по эвакуации, которые пройдут 18 и 19 сентября в рамках комплексных учений государственной обороны NAMEJS 2026. Во время тренировок на практике проверят, как будет организован сбор жителей, их перевозка и размещение в эвакуационном центре, а также взаимодействие самоуправления, служб и других задействованных учреждений.
"В нынешней ситуации в сфере безопасности мы должны быть готовы и к сценариям, при которых эвакуация жителей может стать реальной необходимостью. Поэтому важно не только разрабатывать планы на бумаге, но и проверять на практике, как работает сбор людей, их транспортировка и размещение в эвакуационном центре. Такие учения помогают заранее выявить недостатки, улучшить взаимодействие служб и одновременно дают жителям понимание того, как действовать в кризисной ситуации. Чем лучше мы подготовимся заранее, тем безопаснее и организованнее сможем действовать в случае реальной угрозы", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Учения по эвакуации в Риге (2025)
В Риге прошли учения по эвакуации, организованные Латвийским Красным Крестом.
Учения начнутся в пятницу, 18 сентября. С 15:45 до 16:00 участники будут собираться на бульваре Александра Грина возле парка Узварас. После регистрации их организованно доставят автобусами в Рижскую среднюю школу Аркадия на улице Мелнсила, 6, где будет оборудован учебный эвакуационный центр.
С 16:15 участники начнут практические занятия в эвакуационном центре и останутся там на ночь. Завершение учений запланировано на субботу, 19 сентября, в 9:00. После этого участников автобусами отвезут обратно к парку Победы.
Участие добровольное и бесплатное. Самоуправление обеспечит все необходимое для ночевки, а также питание и питьевую воду.
Принять участие могут и семьи с детьми. Если в учениях участвуют несколько членов одной семьи, анкету необходимо заполнить отдельно на каждого человека, в том числе на несовершеннолетних.
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Цель практических учений - проверить, как в реальных условиях будет работать созданная в Риге система эвакуации населения: от сбора людей и доставки в безопасное место до регистрации, размещения и обеспечения базовых потребностей в эвакуационном центре.