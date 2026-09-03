В Риге проведут настоящую тренировку по эвакуации жителей - участвовать могут все желающие

"В нынешней ситуации в сфере безопасности мы должны быть готовы и к сценариям, при которых эвакуация жителей может стать реальной необходимостью. Поэтому важно не только разрабатывать планы на бумаге, но и проверять на практике, как работает сбор людей, их транспортировка и размещение в эвакуационном центре. Такие учения помогают заранее выявить недостатки, улучшить взаимодействие служб и одновременно дают жителям понимание того, как действовать в кризисной ситуации. Чем лучше мы подготовимся заранее, тем безопаснее и организованнее сможем действовать в случае реальной угрозы", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.