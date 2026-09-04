Могло быть хуже: потребителям объяснили, что электричество в Латвии дорожает не так уж и сильно
В августе 2026 года цены на электроэнергию в Европе достигли самого высокого уровня с начала года, увеличившись по сравнению с июлем на 18–26% и достигнув 120–135 евро/МВт·ч. В Латвии тоже отмечен рост, но не столь значительный.
Как говорится в обзоре рынка электроэнергии, подготовленном компанией Augstsprieguma tīkls (AST), росту цен способствовали самая высокая за последние три года стоимость природного газа, сохраняющиеся в Европе с июля волны жары, увеличение спроса на электроэнергию и снижение выработки ветровых электростанций.
Однако, в странах Балтии благодаря производству электроэнергии из возобновляемых источников средняя цена выросла по сравнению с июлем умереннее — на 12,2%, до 72,84 евро/МВт·ч. По сравнению с августом прошлого года цена была на 7,98% ниже.
В августе средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии выросла до 79,78 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч), что на 6% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2025 года цена была на 1% ниже. В Литве средняя цена в августе выросла на 5,25%, до 79,84 евро/МВт·ч, а в Эстонии — на 34,03%, до 58,88 евро/МВт·ч.
"Как в странах Балтии, так и в Скандинавии на цены дополнительно повлияла более сухая погода, из-за которой ухудшилась гидрологическая ситуация. Это снизило потенциал производства гидроэлектростанций и доступность более дешевой электроэнергии в регионе. Цены на электроэнергию в странах Балтии следовали общим тенденциям европейского рынка", - указывает AST.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия поставила рекорд по выработке "зеленого" электричества, но цены только растут.