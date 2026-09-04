Могло быть хуже: потребителям объяснили, что электричество в Латвии дорожает не так уж и сильно

В августе средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии выросла до 79,78 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч), что на 6% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2025 года цена была на 1% ниже. В Литве средняя цена в августе выросла на 5,25%, до 79,84 евро/МВт·ч, а в Эстонии — на 34,03%, до 58,88 евро/МВт·ч.