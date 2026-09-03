Гражданина Латвии, переехавшего в Россию, подозревают в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига
Гражданин Латвии, которого Германия подозревает в организации диверсии с дронами военного аэропорта Лейпцига, уже несколько лет постоянно живет в России. Немецкие власти считают, что за атакой может стоять Москва.
По информации Службы государственной безопасности (СГБ), гражданин Латвии, обвиняемый в попытке организации диверсии в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России. СГБ подтвердила, что сотрудничает и оказывает необходимую поддержку партнерским службам Германии в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организации диверсии. Учитывая, что в настоящее время в Германии продолжается расследование этого инцидента, СГБ не предоставила более подробных комментариев.
4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен дрон со взрывчаткой. Полиция использовала робота для нейтрализации взрывчатки в дроне, который был найден недалеко от украинского грузового самолета, и считает, что второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. С тех пор был найден третий дрон, который также был оснащен взрывчаткой.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во вторник указал, что эта попытка нападения соответствует уже известной модели российских гибридных операций. Он заявил, что правительство Германии "пришло к выводу, что Россия несет ответственность за гибридное нападение, произошедшее 4 августа в Лейпциге".
Во вторник вечером газета Die Zeit сообщила, что генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении двух обвиняемых. Власти Германии идентифицировали двух подозреваемых в связи с попыткой совершить атаку с помощью дронов на аэропорт Лейпцига - гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси, сообщила в среду газета Süddeutsche Zeitung.
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У мужчины с латвийским паспортом якобы есть связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через аэропорт Берлина, а затем на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига. За два дня до инцидента в аэропорту Лейпцига подозреваемый покинул Германию - снова на самолете через аэропорт Берлина.