Гражданина Латвии, переехавшего в Россию, подозревают в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига

4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен дрон со взрывчаткой. Полиция использовала робота для нейтрализации взрывчатки в дроне, который был найден недалеко от украинского грузового самолета, и считает, что второй дрон, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. С тех пор был найден третий дрон, который также был оснащен взрывчаткой.