Чиновники утверждают, что население Латвии в целом довольно услугами общественного транспорта

Хотя результаты нельзя сравнивать напрямую, поскольку опросы проводились в разных краях, можно отметить, что в этом году услуги общественного транспорта в среднем оценивались более положительно, чем в исследовании 2024 года, когда опрос проходил в Екабпилсском, Краславском, Огрском и Салдусском краях.