Чиновники утверждают, что население Латвии в целом довольно услугами общественного транспорта
Проведенное ATD исследование качества услуг регионального общественного транспорта в четырех краях Латвии показало, что в целом в обществе преобладают положительные оценки. Во всех опрошенных краях доля довольных пассажиров превышает две трети.
Опрос проходил с 29 апреля по 29 мая этого года в Цесисском, Валмиерском, Резекненском и Елгавском краях. По заказу ATD его провела компания Faktu Logs.
В Валмиерском крае услугами общественного транспорта полностью или скорее удовлетворены 81% участников опроса, не удовлетворены 9%. Индекс удовлетворенности по шкале от -100 до 100 составил 52 пункта.
В Цесисском крае общественным транспортом удовлетворены 77% респондентов, не удовлетворены 12%, индекс удовлетворенности составил 46 пунктов.
В Резекненском крае услугами общественного транспорта удовлетворены 69% пассажиров, не удовлетворены 18%, индекс удовлетворенности составил 36 пунктов.
В Елгавском крае общественным транспортом удовлетворены 69% пассажиров, не удовлетворены 20%, индекс удовлетворенности составил 33 пункта.
Хотя результаты нельзя сравнивать напрямую, поскольку опросы проводились в разных краях, можно отметить, что в этом году услуги общественного транспорта в среднем оценивались более положительно, чем в исследовании 2024 года, когда опрос проходил в Екабпилсском, Краславском, Огрском и Салдусском краях.
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Оценивая изменения в работе общественного транспорта за последние 12 месяцев, во всех краях респонденты чаще всего — в 46–62% случаев — отмечали, что услуги и их качество не изменились.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге появился новый способ оплаты поездок в общественном транспорте.