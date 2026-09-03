PVD обнаружил стекло в холодном супе.
В Латвии
Сегодня 16:01
Внимание! В холодном супе, произведенном в Литве, обнаружен осколок стекла
В Латвии из продажи отозвали популярный продукт: в одной из партий литовского Aukstā zupa vasarai специалисты обнаружили осколок стекла.
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) обнаружила осколок стекла в произведенном в Литве продукте Aukstā zupa vasarai бренда Kok.
Из продажи уже отозван продукт в упаковке весом 500 граммов. Речь идет о партии с номером 27.03.2029.A1. Причиной отзыва стало физическое загрязнение продукта - в нем обнаружен осколок стекла.
Проверку PVD провела после жалобы потребителя. Распространитель отозвал указанную партию из торговли.
Информацию о выявленном нарушении PVD также передал в систему быстрого оповещения Европейского союза.
Покупателям, у которых может находиться продукт из указанной партии, следует внимательно проверить номер партии на упаковке и не употреблять продукт, если он относится к отозванной партии.