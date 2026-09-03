Внимание! В холодном супе, произведенном в Литве, обнаружен осколок стекла
Фото: Shutterstock
PVD обнаружил стекло в холодном супе.
В Латвии

Внимание! В холодном супе, произведенном в Литве, обнаружен осколок стекла

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Латвии из продажи отозвали популярный продукт: в одной из партий литовского Aukstā zupa vasarai специалисты обнаружили осколок стекла.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) обнаружила осколок стекла в произведенном в Литве продукте Aukstā zupa vasarai бренда Kok.

Из продажи уже отозван продукт в упаковке весом 500 граммов. Речь идет о партии с номером 27.03.2029.A1. Причиной отзыва стало физическое загрязнение продукта - в нем обнаружен осколок стекла.

Проверку PVD провела после жалобы потребителя. Распространитель отозвал указанную партию из торговли.

Информацию о выявленном нарушении PVD также передал в систему быстрого оповещения Европейского союза.

Покупателям, у которых может находиться продукт из указанной партии, следует внимательно проверить номер партии на упаковке и не употреблять продукт, если он относится к отозванной партии.

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Продовольственно-ветеринарная службаЛитва

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