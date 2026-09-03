В аэропорту Риги начинается большая перестройка: пассажиров предупредили о будущих ограничениях

Строительство пройдет в четыре этапа и в общей сложности займет 42 месяца, то есть около трех с половиной лет. Сначала на территории подготовят строительную площадку и временную инфраструктуру. Затем начнется перестройка инженерных сетей и внешних территорий, строительство новых дорог и площадок. На третьем этапе возведут непосредственно новый блок терминала, а на заключительном завершат благоустройство и демонтируют временные сооружения.