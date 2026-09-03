В аэропорту Риги начинается большая перестройка: пассажиров предупредили о будущих ограничениях
В Рижском аэропорту RIX начинается следующий этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет. Уже во второй половине сентября на территории аэропорта стартуют подготовительные работы перед расширением пассажирского терминала. После реконструкции здесь появятся новый зал регистрации, более просторные зоны ожидания и контроля безопасности, новый зал выдачи багажа, а также обновленные подъездные дороги и парковки.
3 сентября в аэропорту официально объявили, что этап планирования и проектирования завершен и проект переходит к строительству. Общая площадь нового терминального пространства составит около 20 тысяч квадратных метров. Еще 29,5 тысячи квадратных метров займут дороги, тротуары, общественные пространства и озелененные территории вокруг здания.
Необходимость расширения в аэропорту объясняют тем, что существующий терминал уже работает с пассажиропотоком, превышающим его расчетную пропускную способность. В новом здании планируют не только увеличить пространство для пассажиров, но и установить современное оборудование для регистрации, контроля безопасности и обслуживания багажа. В RIX рассчитывают, что это позволит сделать прохождение основных процедур быстрее и удобнее.
Стоимость непосредственно строительных работ оценивается в 98 млн евро. При этом общий объем доступного аэропорту финансирования может достигнуть 150 млн евро, поскольку дополнительные средства предусмотрены и на оснащение терминала современными технологиями, соответствующими требованиям Европейского союза в сфере авиационной безопасности и доступности. Перед выделением средств банки оценивали планы развития аэропорта, его бизнес-стратегию и финансовые возможности. К анализу также привлекались международные консультанты.
Председатель правления RIX Лайла Одиня подчеркивает, что расширение терминала необходимо аэропорту уже сейчас. "При планировании проекта мы тщательно оценивали потребности пассажиров, перспективы экономического развития региона и геополитическую ситуацию. Наша цель - создать инфраструктуру, которая будет соответствовать будущим потребностям и позволит аэропорту гибко развиваться", - заявила она.
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Строительство пройдет в четыре этапа и в общей сложности займет 42 месяца, то есть около трех с половиной лет. Сначала на территории подготовят строительную площадку и временную инфраструктуру. Затем начнется перестройка инженерных сетей и внешних территорий, строительство новых дорог и площадок. На третьем этапе возведут непосредственно новый блок терминала, а на заключительном завершат благоустройство и демонтируют временные сооружения.
На протяжении всего строительства Рижский аэропорт продолжит работать в полном объеме, однако пассажирам и посетителям придется учитывать временные ограничения. В зависимости от этапа работ могут меняться схемы автомобильного движения, доступ к отдельным парковкам и маршруты прохода к терминалу. В аэропорту обещают заранее информировать об изменениях на своем сайте, в социальных сетях и через СМИ.
Первые изменения пассажиры заметят уже этой осенью. Сначала основные работы будут происходить вокруг существующего терминала, а затем начнется строительство нового блока, который должен существенно увеличить пропускную способность аэропорта Латвии.