Цены на продовольственное сырье могут вырасти на 12%. Продукты в Латвии снова подорожают?

По выводам Oxford Economics, наиболее существенное влияние на мировые цены на продукты оказывает война США и Ирана, которая, в свою очередь, влияет на необходимые для производства продуктов ресурсы, прежде всего нефть (дизельное топливо), природный газ и удобрения. В июле этого года мировые цены на дизельное топливо в годовом выражении выросли на 36%, чему отчасти способствовали перебои с транспортировкой в Ормузском проливе, а цены на удобрения, как прогнозируется, в этом году вырастут на 22%. Вторжение России в Украину также существенно влияет на мировые цены на продукты питания.