Депутатам Сейма могут отменить компенсации за транспорт и жилье - что предложат вместо этого?
Депутатам Сейма могут изменить правила компенсаций: личные автомобили и аренду квартир предлагают заменить общественным транспортом и гостиницами, а для политиков из Риги и окрестностей выплаты вовсе отменить.
Председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) предлагает изменить систему компенсаций для депутатов, сохранив транспортные компенсации только для политиков, проживающих далеко, а компенсации за аренду жилья заменить оплачиваемыми гостиницами или служебными гостиницами.
Миериня обратилась в юридическую комиссию Сейма с предложением ценить систему компенсаций для депутатов парламента и подготовить предложения по поправкам к Регламенту Сейма, чтобы сделать порядок предоставления компенсаций "более прозрачным и соразмерным".
Миериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Также она предлагает пересмотреть критерии расстояния для предоставления компенсаций, установив, что они не полагаются депутатам, чье задекларированное или фактическое место жительства находится в Рижской агломерации, то есть на расстоянии до 100 километров от центра Риги.
Депутат также предлагает установить, что поддержка на транспорт или проживание будет доступна только тем парламентариям, чье задекларированное или фактическое место жительства, а также находящаяся в собственности жилая площадь, не находятся в радиусе 100 километров от Риги.
Одновременно Миериня призывает отказаться от компенсации расходов на аренду квартир, заменив ее централизованно обеспеченным размещением. Одно из предложенных решений предусматривает закупку услуг гостиниц или служебных гостиниц, а второе предусматривает дифференцированную модель размещения, совмещая краткосрочные гостиничные услуги с возможностями долгосрочного проживания для депутатов из отдаленных регионов.
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По словам Миерини, оценка таких решений позволила бы сократить расходы госбюджета, уменьшить административные риски и укрепить доверие общества к парламенту. Она призывает юридическую комиссию подготовить предложения, которые можно было бы рассмотреть еще во время этого созыва Сейма, но реализовывать которые начал бы уже следующий - 15-й Сейм.