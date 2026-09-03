Депутатам Сейма могут отменить компенсации за транспорт и жилье - что предложат вместо этого?

Миериня предлагает отказаться от компенсации расходов на использование личного транспортного средства, предусмотрев вместо этого возможность покрывать расходы на использование общественного транспорта. Также она предлагает пересмотреть критерии расстояния для предоставления компенсаций, установив, что они не полагаются депутатам, чье задекларированное или фактическое место жительства находится в Рижской агломерации, то есть на расстоянии до 100 километров от центра Риги.