Латвию накроют сильные ливни: синоптики предупреждают о подтоплениях и выходе воды из берегов
В пятницу во многих местах Латвии пройдут сильные дожди, наибольшее количество осадков ожидается в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.
Осадки ожидаются как ночью, так и днем. Местами прогремит гром. Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый до умеренного южный и западный ветер, порывами он местами усилится до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов, максимальная температура днем составит +15..+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, возможен сильный дождь и гроза. Южный ветер сменится на юго-западный и порывами усилится до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
Из-за осадков и переувлажненной почвы возможен выход водоемов из берегов в Курземе и местами в Видземе, а также скопление воды в низинах. В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды.