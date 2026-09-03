Латвию накроют сильные ливни: синоптики предупреждают о подтоплениях и выходе воды из берегов

Из-за осадков и переувлажненной почвы возможен выход водоемов из берегов в Курземе и местами в Видземе, а также скопление воды в низинах. В Курземе до понедельника действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высоком уровне воды.