Даугавпилсское шоссе перекрыто после крупного ДТП: один человек погиб, четверо получили ранения

На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что столкновение было серьезным. Грузовик оказался за пределами проезжей части, несколько легковых автомобилей получили значительные повреждения. На дороге лежат многочисленные обломки, а движение в обоих направлениях остановлено.