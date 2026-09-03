Даугавпилсское шоссе перекрыто после крупного ДТП: один человек погиб, четверо получили ранения
Смертельная авария парализовала движение на Даугавпилсском шоссе возле Икшкиле. После столкновения грузовика с несколькими легковыми автомобилями дорога оказалась полностью заблокирована.
В четверг из-за серьезного ДТП было полностью заблокировано движение на Даугавпилсском шоссе (A6) возле Икшкиле. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC). Авария произошла на 31-м километре шоссе, столкнулись грузовой автомобиль и несколько легковых машин.
На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что столкновение было серьезным. Грузовик оказался за пределами проезжей части, несколько легковых автомобилей получили значительные повреждения. На дороге лежат многочисленные обломки, а движение в обоих направлениях остановлено.
"В Государственную полицию поступил звонок с сообщения о столкновении трех транспортных средств – двух легковых автомобилей и грузовика – на трассе А6 между Икшкиле и Огре", – сообщила Элина Приедите, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции.
В результате аварии пострадали четыре человекая, еще один пассажир погиб. В настоящее время движение на месте аварии полностью перекрыто.
Государственная полиция продолжает работу на месте происшествия и расследует точные обстоятельства аварии.