Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 16:20

Даугавпилсское шоссе перекрыто после крупного ДТП: один человек погиб, четверо получили ранения

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Смертельная авария парализовала движение на Даугавпилсском шоссе возле Икшкиле. После столкновения грузовика с несколькими легковыми автомобилями дорога оказалась полностью заблокирована.

В четверг из-за серьезного ДТП было полностью заблокировано движение на Даугавпилсском шоссе (A6) возле Икшкиле. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC). Авария произошла на 31-м километре шоссе, столкнулись грузовой автомобиль и несколько легковых машин.

На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что столкновение было серьезным. Грузовик оказался за пределами проезжей части, несколько легковых автомобилей получили значительные повреждения. На дороге лежат многочисленные обломки, а движение в обоих направлениях остановлено.

"В Государственную полицию поступил звонок с сообщения о столкновении трех транспортных средств – двух легковых автомобилей и грузовика – на трассе А6 между Икшкиле и Огре", – сообщила Элина Приедите, старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции.

В результате аварии пострадали четыре человекая, еще один пассажир погиб. В настоящее время движение на месте аварии полностью перекрыто. 

Государственная полиция продолжает работу на месте происшествия и расследует точные обстоятельства аварии.

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