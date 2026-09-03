Не сканируйте их: водителей в Риге предупреждают о мошеннических QR-кодах
В Риге мошенники добрались до парковочных автоматов: на них появились наклейки с поддельными QR-кодами, которые предлагают водителям оплатить парковку.
В Риге на парковочных автоматах муниципального предприятия Rīgas satiksme появились поддельные наклейки с мошенническими QR-кодами. Компания призывает водителей быть особенно внимательными и ни в коем случае не сканировать их.
На подозрительных наклейках написано "Skenē un maksā" ("Сканируй и плати"). Однако Rīgas satiksme подчеркивает, что не предлагает оплачивать парковку таким способом.
В компании напоминают, что сейчас безопасно оплатить парковку можно только двумя официальными способами: через мобильное приложение или непосредственно в парковочном автомате.
Сотрудники Rīgas satiksme уже проверяют парковочные места и удаляют поддельные наклейки с автоматов. Однако водителей также просят сохранять бдительность.
Если на парковочном автомате обнаружена подобная подозрительная наклейка с QR-кодом, сканировать ее нельзя. О находке необходимо как можно скорее сообщить Rīgas satiksme, чтобы специалисты могли ее удалить.
Uz autostāvvietu apmaksas automātiem esam pamanījuši krāpnieciskas uzlīmes ar QR kodu un uzrakstu “SKENĒ UN MAKSĀ”.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 2, 2026
Aicinām klientus tās nekādā gadījumā neskenēt. Šādu apmaksas veidu nepiedāvājam, jo par autostāvvietu iespējams norēķināties lietotnē vai pašā biļešu automātā.… pic.twitter.com/BzF0ptBKP2