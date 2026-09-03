Не сканируйте их: водителей в Риге предупреждают о мошеннических QR-кодах
В Латвии

Не сканируйте их: водителей в Риге предупреждают о мошеннических QR-кодах

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Риге мошенники добрались до парковочных автоматов: на них появились наклейки с поддельными QR-кодами, которые предлагают водителям оплатить парковку.

В Риге на парковочных автоматах муниципального предприятия Rīgas satiksme появились поддельные наклейки с мошенническими QR-кодами. Компания призывает водителей быть особенно внимательными и ни в коем случае не сканировать их.

На подозрительных наклейках написано "Skenē un maksā" ("Сканируй и плати"). Однако Rīgas satiksme подчеркивает, что не предлагает оплачивать парковку таким способом.

В компании напоминают, что сейчас безопасно оплатить парковку можно только двумя официальными способами: через мобильное приложение или непосредственно в парковочном автомате.

Сотрудники Rīgas satiksme уже проверяют парковочные места и удаляют поддельные наклейки с автоматов. Однако водителей также просят сохранять бдительность.

Если на парковочном автомате обнаружена подобная подозрительная наклейка с QR-кодом, сканировать ее нельзя. О находке необходимо как можно скорее сообщить Rīgas satiksme, чтобы специалисты могли ее удалить.

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