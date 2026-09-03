5 евро и еще чуть-чуть: появился новый способ оплаты въезда в Юрмалу

Пропуск можно приобрести как до въезда в зону особого режима Юрмалы, так и после ее пересечения — главное, чтобы оплата была произведена до 23:59 соответствующего дня. Приобретенный пропуск позволяет до конца дня въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз. Если после 23:59 транспортное средство по-прежнему находится в зоне особого режима Юрмалы, приобретенный пропуск остается действительным до момента выезда с этой территории.