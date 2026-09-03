5 евро и еще чуть-чуть: появился новый способ оплаты въезда в Юрмалу
С сентября этого года пропуск на въезд в зону особого режима Юрмалы можно приобрести также в мобильном приложении Snabb.
Чтобы приобрести пропуск на въезд в Юрмалу в приложении Snabb, пользователю необходимо выбрать зону «Пропуск на въезд в Юрмалу», указать регистрационный номер транспортного средства и произвести оплату. Стоимость однодневного пропуска составляет 5 евро, дополнительно взимается комиссия за услугу в размере 0,39 евро. Пользователям, у которых приложение Snabb уже установлено, перед использованием новой услуги необходимо его обновить.
Пропуск можно приобрести как до въезда в зону особого режима Юрмалы, так и после ее пересечения — главное, чтобы оплата была произведена до 23:59 соответствующего дня. Приобретенный пропуск позволяет до конца дня въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз. Если после 23:59 транспортное средство по-прежнему находится в зоне особого режима Юрмалы, приобретенный пропуск остается действительным до момента выезда с этой территории.
Отмечается, что особенно удобным это решение будет для гостей из Эстонии, которые регулярно используют Snabb для оплаты парковки в своей стране. А латвийцы в основном пользуются приложением Mobilly. Историю создания этого бренда можно прочитать здесь.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге появился новый способ оплаты поездок в общественном транспорте.