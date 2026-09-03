Когда аптека закрыта или далеко: в Латвии начали устанавливать автоматы с товарами для здоровья

В автоматах можно купить наиболее востребованные товары для здоровья, которые могут понадобиться срочно - в дороге, на работе, в медицинском учреждении или торговом центре. При этом лекарства через такие автоматы не продаются. Если человеку необходимы медикаменты или консультация по их применению, в компании рекомендуют обращаться к фармацевту в аптеке.