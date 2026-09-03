Когда аптека закрыта или далеко: в Латвии начали устанавливать автоматы с товарами для здоровья
Фото: пресс-фото
Товары для здоровья теперь можно купить в автомате.
В Латвии

Когда аптека закрыта или далеко: в Латвии начали устанавливать автоматы с товарами для здоровья

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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Чтобы товары для здоровья, гигиены и первой помощи были доступнее в повседневных ситуациях, Mēness aptieka начинает устанавливать в Латвии торговые автоматы с товарами для здоровья. Первые четыре автомата самообслуживания уже появились в Риге и Елгаве, а в дальнейшем их планируют установить и в других местах по стране.

В автоматах можно купить наиболее востребованные товары для здоровья, которые могут понадобиться срочно - в дороге, на работе, в медицинском учреждении или торговом центре. При этом лекарства через такие автоматы не продаются. Если человеку необходимы медикаменты или консультация по их применению, в компании рекомендуют обращаться к фармацевту в аптеке.

Ассортимент автоматов сформирован с учетом наиболее распространенных повседневных потребностей. В них можно приобрести средства для ухода за глазами и носом, товары при простуде и для ухода за горлом, средства для пищеварительной системы, витамины и пищевые добавки - витамины D и C, магний, Omega-3, железо, коллаген и витамины группы B.

Также доступны средства для улучшения самочувствия, снижения стресса и сна, товары для женского и мужского здоровья, тесты на COVID-19, грипп, алкоголь и беременность, средства личной гигиены и ухода за кожей.

В автоматах продаются и товары первой помощи, включая различные пластыри и дезинфицирующие средства, средства для ухода за мышцами и суставами, а также товары для интимного здоровья. При покупке товаров в автоматах можно пользоваться преимуществами программы лояльности Veselība. Оплата производится банковской картой.

Ранее Mēness aptieka уже внедряла другие технологические решения. В ряде аптек появились кассы самообслуживания, а в 2025 году компания начала внедрять электронные ценники.

Первые автоматы Mēness aptieka с товарами для здоровья уже доступны по четырем адресам:

  • Елгава, улица Ригас, 48, RAF Rimi;
  • Рига, Galleria Riga, улица Дзирнаву, 67;
  • Рига, клиника VCA Pļavnieki, улица Андрея Сахарова, 16;
  • Рига, офисный комплекс на улице Сканстес.

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