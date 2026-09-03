Уже даже не смешно: airBaltic проиграла судебный спор и теперь должна сотни тысяч евро

Havas Latvia с 2010 года предоставляла airBaltic услуги по обслуживанию пассажиров. Однако в конце 2021 года Рижский аэропорт взял на себя обслуживание самолетов airBaltic, а авиакомпания также отказалась от услуг Havas Latvia по обслуживанию пассажиров. В апреле 2022 года Havas Latvia подала первый иск против airBaltic. В августе того же года последовали еще два иска.