Уже даже не смешно: airBaltic проиграла судебный спор и теперь должна сотни тысяч евро
Рижский окружной суд обязал национальную авиакомпанию выплатить 416 000 евро компании, которая ранее обслуживала ее пассажиров и самолеты.
Рижский окружной суд удовлетворил иск Havas Latvia к национальной авиакомпании airBaltic и постановил взыскать с нее 416 000 евро. Суд признал доказанным, что Havas Latvia действительно оказывала airBaltic предусмотренные договором услуги и имеет право на установленную договором оплату.
При этом суд не принял аргумент авиакомпании о необходимости уменьшить сумму выплаты из-за ее расходов. Как установил суд, airBaltic не предъявляла по этому делу встречного иска, поэтому ее расходы не могут служить основанием для снижения причитающейся Havas Latvia суммы.
Решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней.
Спор между компаниями продолжается уже несколько лет. В январе 2025 года суд первой инстанции также удовлетворил иск Havas Latvia о взыскании с airBaltic 416 000 евро. Авиакомпания обжаловала это решение, после чего дело рассматривалось в окружном суде.
Havas Latvia с 2010 года предоставляла airBaltic услуги по обслуживанию пассажиров. Однако в конце 2021 года Рижский аэропорт взял на себя обслуживание самолетов airBaltic, а авиакомпания также отказалась от услуг Havas Latvia по обслуживанию пассажиров. В апреле 2022 года Havas Latvia подала первый иск против airBaltic. В августе того же года последовали еще два иска.
Общая сумма требований по трем судебным делам составляет 4,6 млн евро. При этом airBaltic, ссылаясь на рекомендации юридических консультантов, считает предъявленные к ней требования необоснованными.