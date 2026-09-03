Первый снег уже не за горами? Когда в Латвии наступят холода и какой будет зима
Теплый сентябрь, поздняя осень и снежная зима - именно такой сценарий вырисовывается из наблюдений фенолога Вилиса Букшса. Он рассказал, когда в Латвии начнет заметно холодать и в какой период возможен первый снег.
Как пишет Вилис Букшс в своем блоге, народная примета гласит: если начало сентября теплое и солнечное, то и вся осень будет теплой и приятной. Если в сентябре гремят грозы и сильный гром, то на Рождество будет много снега. А если на дубах много желудей, значит, перед Рождеством выпадет много снега.
"В этом году лесная рябина скудна на ягоды, зато на дубах много желудей. Это указывает на то, что осень в основном будет сухой, а зима - снежной. Болотные березы начинают желтеть с верхних ветвей, и это признак того, что осень будет долгой, а зима не станет спешить", - пишет Вилис Букшс.
В этом году лещина богата орехами, и их много. Это, по его мнению, свидетельствует о снежной зиме. Хороший урожай и у хмеля - он предвещает осадки в конце осени и снежное начало зимы.
Приметы предвещают сухой сентябрь и приятное бабье лето. Ласточки пока не спешат улетать - еще один признак того, что первый месяц осени будет относительно теплым и приятным.
В первой половине месяца, в основном до 8 сентября, погода еще существенно не будет отличаться от той, что установилась в последнюю неделю августа. Дни станут лишь немного прохладнее, а мелкий грибной дождь будет идти чаще.
Во второй половине сентября будет относительно сухо и тепло. Днем температура может подниматься до +15...+20 градусов.
Если заглянуть дальше, то и первая половина октября, до 12 октября, будет относительно теплой, приятной и преимущественно сухой.
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Во второй половине октября дни станут по-осеннему прохладными, а по ночам во многих местах уже возможны небольшие заморозки. В этот период ожидаются кратковременные дожди, а примерно 20 октября дождевые облака вместе с северо-западным ветром могут принести град и мокрый снег.