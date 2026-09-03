Первый снег уже не за горами? Когда в Латвии наступят холода и какой будет зима

Как пишет Вилис Букшс в своем блоге, народная примета гласит: если начало сентября теплое и солнечное, то и вся осень будет теплой и приятной. Если в сентябре гремят грозы и сильный гром, то на Рождество будет много снега. А если на дубах много желудей, значит, перед Рождеством выпадет много снега.