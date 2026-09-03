Конституционный суд определит, могут ли в Латвии у ребенка официально быть две мамы

Как сообщает адвокатская компания COBALT, в данном деле партнерша биологической матери ребенка зарегистрировала партнерство с матерью ребенка, а отношения между ней и ребенком решением Административного районного суда признаны семейными отношениями в понимании Конституции. На основании этого решения отдел регистрации актов гражданского состояния попросили внести партнершу биологической матери в запись о рождении ребенка в качестве его матери и выдать новое свидетельство о рождении, однако в удовлетворении просьбы было отказано.