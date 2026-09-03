Конституционный суд определит, могут ли в Латвии у ребенка официально быть две мамы
В Конституционном суде возбуждено дело, в рамках которого будет оценено, соответствует ли Конституции регулирование о внесении сведений в запись о рождении ребенка и свидетельство о рождении в той части, в которой оно не позволяет в семье однополых партнеров указать партнершу биологической матери ребенка в качестве родителя.
Как сообщает адвокатская компания COBALT, в данном деле партнерша биологической матери ребенка зарегистрировала партнерство с матерью ребенка, а отношения между ней и ребенком решением Административного районного суда признаны семейными отношениями в понимании Конституции. На основании этого решения отдел регистрации актов гражданского состояния попросили внести партнершу биологической матери в запись о рождении ребенка в качестве его матери и выдать новое свидетельство о рождении, однако в удовлетворении просьбы было отказано.
По мнению заявителей, действующее регулирование не обеспечивает гарантированную Конституцией защиту семьи и надлежащую защиту интересов ребенка, в том числе в личных и имущественных отношениях. В заявлении в Конституционный суд также указывается на возможное нарушение принципа правового равенства, поскольку действующее регулирование не учитывает особую ситуацию семей однополых партнеров и не позволяет указывать в записи о рождении ребенка в качестве родителей двух лиц одного пола.
«Данное дело наглядно показывает, что семьи однополых пар в Латвии по-прежнему могут сталкиваться с ситуациями, когда их правовая защита обеспечивается не в полной мере», — отмечают юристы.
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