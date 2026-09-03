Поступок латвийских медиков растрогал семью тяжелобольной пациентки: "Это бесценно"

В публичном пространстве о латвийской системе здравоохранения чаще говорят через призму длинных очередей, нехватки ресурсов и других проблем. Однако гораздо реже рассказывают о случаях, когда пациенты и их родственники от всего сердца благодарят медиков за человечность и поддержку, выходящую далеко за рамки обычных обязанностей. Один из таких трогательных случаев произошел с тяжелобольной пациенткой, которой команда паллиативной помощи помогла лично попрощаться с ушедшим из жизни мужем.