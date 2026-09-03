Поступок латвийских медиков растрогал семью тяжелобольной пациентки: "Это бесценно"
Пока о латвийской медицине чаще говорят из-за очередей и проблем, одна история напомнила о другой ее стороне. Медики помогли тяжелобольной женщине попасть на похороны мужа и проститься с ним вместе с семьей.
В публичном пространстве о латвийской системе здравоохранения чаще говорят через призму длинных очередей, нехватки ресурсов и других проблем. Однако гораздо реже рассказывают о случаях, когда пациенты и их родственники от всего сердца благодарят медиков за человечность и поддержку, выходящую далеко за рамки обычных обязанностей. Один из таких трогательных случаев произошел с тяжелобольной пациенткой, которой команда паллиативной помощи помогла лично попрощаться с ушедшим из жизни мужем.
Медики организовали для женщины транспорт, благодаря чему она смогла присутствовать на похоронах и провести это тяжелое время рядом со своей семьей.
После похорон родственники пациентки написали команде слова искренней благодарности.
"Добрый вечер! Хотели поблагодарить вас за огромную поддержку и за то, что вы организовали транспорт, дав маме возможность присутствовать на похоронах мужа. Это бесценно. От всего сердца говорим огромное спасибо вашей команде за все хорошее, что вы делаете!" - написали близкие женщины.
Для самой команды паллиативной помощи этот случай также оказался особенным. Как рассказал ее представитель Айгар Лавринович, раньше медикам не приходилось организовывать для пациента возможность попрощаться с близким человеком.
"Сегодня для нашей команды был необычный день! Оказывая пациентке паллиативную помощь, мы организовали для нее возможность попрощаться с мужем, который ушел из жизни. Раньше мы никогда такого не делали, но..." - поделился Лавринович.
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Он поблагодарил коллег за самоотверженную работу, а родственников пациентки - за теплые слова.
Эта история стала напоминанием о том, что иногда помощь медика заключается не только в лечении и уходе, но и в возможности сохранить для человека самое важное - быть рядом с близкими в последние и самые тяжелые моменты жизни.