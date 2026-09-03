Министр сообщения Козловскис выдержал вотум недоверия
Кибератака на CSDD, утечка данных 1,2 млн человек, проблемы airBaltic и последствия разрушительной бури стали поводом потребовать отставки главы Министерства сообщения Рихарда Козловскиса. Сейм, однако, министра поддержал.
В четверг Сейм отклонил требование партии "Латвия на первом месте" (LPV) об отставке Козловскиса. За выражение недоверия проголосовали 24 депутата, в том числе представители LPV, "Прогрессивных", а также бывшие и нынешние депутаты партии "За стабильность!". Против отставки выступили 67 депутатов коалиции.
LPV обвинила министра в неспособности обеспечить надлежащее управление Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и национальной авиакомпанией airBaltic. Одним из главных аргументов стала масштабная кибератака на CSDD в августе. После нее правление и совет дирекции приняли решение уйти в отставку. В LPV считают, что одновременная смена руководства создала риски для стабильности работы и управления учреждением.
Оппозиция также заявила, что Козловскис не обеспечил должную защиту информационных систем и персональных данных CSDD. Еще одной причиной требования об отставке назвали проблемы с управлением и финансовой стабильностью airBaltic. Депутат LPV Эдмунд Зивтиньш дополнительно связал претензии к министру с последствиями сильной бури, обрушившейся на Латвию в конце августа, и вызванными ею перебоями связи.
Представитель Национального объединения Янис Эглитс заявил, что часть этих обвинений необоснованна, поскольку ранее соответствующая отрасль находилась в ведении "Прогрессивных".
Глава фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц назвал требование оппозиции политической акцией, целью которой является сама отставка. По его словам, аргументы против Козловскиса, возможно, даже были придуманы искусственным интеллектом.
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Сам министр напомнил, что после кибератаки на CSDD уже начаты несколько проверок. По его словам, подобные атаки являются в том числе попыткой запугать латвийское общество и показывают необходимость укреплять его устойчивость.
Козловскис также заявил, что правительство осознает значение airBaltic для экономики страны и вместе с авиакомпанией делает все возможное, чтобы ее база сохранилась в Риге.
Кибератака на CSDD в начале августа привела к краже персональных данных примерно 1,2 млн человек и около 200 000 юридических лиц. Были получены данные о платежах, совершенных в адрес дирекции за последние 18 лет.
При этом сильнейшая за последние десятилетия летняя буря 22 августа привела к масштабным повреждениям инфраструктуры. Число одновременно отключенных от электричества потребителей достигало 285 000, а во многих местах вслед за перебоями электроснабжения возникли проблемы со связью, работой автозаправок и магазинов.
Несмотря на все претензии оппозиции, Сейм сохранил Козловскиса на посту министра сообщения.
Ранее большинство депутатов Сейма в четверг отклонило поданный оппозиционными депутатами запрос об отставке министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение).