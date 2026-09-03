Министр сообщения Козловскис выдержал вотум недоверия

Оппозиция также заявила, что Козловскис не обеспечил должную защиту информационных систем и персональных данных CSDD. Еще одной причиной требования об отставке назвали проблемы с управлением и финансовой стабильностью airBaltic. Депутат LPV Эдмунд Зивтиньш дополнительно связал претензии к министру с последствиями сильной бури, обрушившейся на Латвию в конце августа, и вызванными ею перебоями связи.